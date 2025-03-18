В Мінагрополітки розповіли, скільки земель втратила Україна з початку повномасштабної війни

Війна позначилась на сільському господарстві: Україна втратила 25% земель та 30% врожаю.

Фото: glavcom.ua

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З початку повномасштабної війни Україна втратила 25% своїх сільськогосподарських земель, що призвело до значного скорочення валового виробництва аграрної продукції. Про це заявив міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль в ефірі національного телемарафону.

«Ми з вами розуміємо, що втратили 25% всіх сільськогосподарських земель за час війни. Звісно, що це втрата суттєвих обсягів вирощеної продукції. Якщо порівняти, наприклад, 2021 рік, який був урожайний, успішний, ми виростили 106 млн тонн зернових і технічних сільгоспкультур. Минулий 2024 рік ми закінчили з показником 77 млн тонн», — сказав Коваль.

Він зазначив, що частина територій України не може бути використана для сільськогосподарських робіт через бойові дії, замінування або окупацію. Міністр підкреслив важливість інтенсифікації виробництва як виходу із ситуації.

Коваль високо оцінив програми підтримки аграріїв, що працюють на прифронтових і фронтових територіях, за допомогою яких вдалося залучити додаткові $1,5 млрд до держбюджету. Він також наголосив, що українська агропродукція є важливою для 400 млн людей по всьому світу.

Щодо розмінування, міністр повідомив, що в бюджеті на 2025 рік уряд передбачив 1 млрд грн на гуманітарне розмінування сільгоспугідь. За словами Коваля, у планах уряду — розмінувати щонайменше 65 тис. га земель у поточному році. Наразі в Україні заміновано близько 2 млн га земель, з яких вже розміновано 500 тис. га.

«Це рубіж, який ми маємо далі перейти і чим більше розміновувати (деокупованих земель – ред.). Ідеться не про десятки років. У нас їх немає. Нам потрібно за короткий термін повернути українську землю в роботу», — підсумував міністр.

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