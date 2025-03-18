Практика судів
  1. В Україні

В Мінагрополітки розповіли, скільки земель втратила Україна з початку повномасштабної війни

21:29, 18 березня 2025
Війна позначилась на сільському господарстві: Україна втратила 25% земель та 30% врожаю.
В Мінагрополітки розповіли, скільки земель втратила Україна з початку повномасштабної війни
Фото: glavcom.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

З початку повномасштабної війни Україна втратила 25% своїх сільськогосподарських земель, що призвело до значного скорочення валового виробництва аграрної продукції. Про це заявив міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль в ефірі національного телемарафону.

«Ми з вами розуміємо, що втратили 25% всіх сільськогосподарських земель за час війни. Звісно, що це втрата суттєвих обсягів вирощеної продукції. Якщо порівняти, наприклад, 2021 рік, який був урожайний, успішний, ми виростили 106 млн тонн зернових і технічних сільгоспкультур. Минулий 2024 рік ми закінчили з показником 77 млн тонн», — сказав Коваль.

Він зазначив, що частина територій України не може бути використана для сільськогосподарських робіт через бойові дії, замінування або окупацію. Міністр підкреслив важливість інтенсифікації виробництва як виходу із ситуації.

Коваль високо оцінив програми підтримки аграріїв, що працюють на прифронтових і фронтових територіях, за допомогою яких вдалося залучити додаткові $1,5 млрд до держбюджету. Він також наголосив, що українська агропродукція є важливою для 400 млн людей по всьому світу.

Щодо розмінування, міністр повідомив, що в бюджеті на 2025 рік уряд передбачив 1 млрд грн на гуманітарне розмінування сільгоспугідь. За словами Коваля, у планах уряду — розмінувати щонайменше 65 тис. га земель у поточному році. Наразі в Україні заміновано близько 2 млн га земель, з яких вже розміновано 500 тис. га.

«Це рубіж, який ми маємо далі перейти і чим більше розміновувати (деокупованих земель – ред.). Ідеться не про десятки років. У нас їх немає. Нам потрібно за короткий термін повернути українську землю в роботу», — підсумував міністр.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

війна Мінагрополітики

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Білий дім опублікував підсумки розмови Трампа і Путіна

За підсумками розмови Трампа і Путіна досягнуто згоди, що рух до миру в Україні розпочнеться з припинення вогню у сфері енергетики та інфраструктури – повідомляє Білий дім.

Військовозобов’язані чоловіки за кордоном від 18 до 60 років зможуть стати на військовий облік дистанційно – Верещук

Міноборони в тижневий строк внесе постанову, за якою громадяни віком від 18 до 60 років, які перебувають за кордоном, зможуть стати на військовий облік без відвідання ТЦК і без проходження ВЛК.

Заробітна плата працівників апаратів судів з 1 квітня збільшиться на 20-87% в залежності від посади — ДСА

Суттєво розмір посадового окладу збільшиться в апеляційних та місцевих спеціалізованих судах і значно менше – в районних судах.

ВАКС: правосуддя з обвинувальним ухилом

Слідчі судді ВАКС уже на етапі обрання запобіжного заходу перебувають під впливом цілеспрямовано сформованої суспільної думки і їм треба виявляти мужність, щоб при ухваленні рішення не озиратися на громадський осуд та «атаку» громадських активістів – набагато простіше «йти за вітром», задовольняючи клопотання НАБУ/САП та застосовуючи до підозрюваних максимально суворі види процесуального примусу.

Для конкурсантів в судді приберуть вимогу про 75% вірних відповідей на тестуванні щодо знання історії української державності

Депутати вирішили ще більше спростити вимоги для кандидатів у судді щодо знання історії української державності.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Сергій Андрущенко
    Сергій Андрущенко
    перший заступник голови СБ України — керівник Антитерористичного центру при Службі безпеки України