Трамп заявив про продуктивну розмову з Путіним щодо припинення вогню в Україні

Дональд Трамп обговорив з Путіним припинення вогню та елементи мирного договору.

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Президент США Дональд Трамп повідомив, що його телефонна розмова з Путіним була «дуже гарною та продуктивною». За його словами, вони домовилися про негайне припинення вогню по всій енергетиці.

«Моя сьогоднішня телефонна розмова з Президентом Росії Путіним була дуже доброю і продуктивною. Ми домовилися про негайне припинення вогню на всіх об'єктах енергетики та інфраструктури, з розумінням того, що ми будемо швидко працювати над повним припиненням вогню і, врешті-решт, над завершенням цієї жахливої війни між Росією та Україною. Ця війна ніколи б не розпочалася, якби я був Президентом!», — заявив Трамп в соцмережі Truth Social .

Він додав, що обговорювались важливі елементи мирного договору, зокрема питання гуманітарних втрат: «Було обговорено багато елементів мирного договору, включаючи той факт, що тисячі солдатів гинуть, і президент Путін, і президент Зеленський хотіли б, щоб це закінчилося. Цей процес зараз в повній силі, і ми, сподіваємось, заради Людства, зробимо цю роботу!».

Раніше «Судово-юридична газета» оприлюднила заяву Білого дому про підсумки розмови Трампа і Путіна.

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