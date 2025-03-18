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Трамп заявил о продуктивном разговоре с Путиным о прекращении огня в Украине

21:09, 18 марта 2025
Дональд Трамп обсудил с Путиным прекращение огня и элементы мирного договора.
Трамп заявил о продуктивном разговоре с Путиным о прекращении огня в Украине
Фото: Getty Images
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Президент США Дональд Трамп сообщил, что его телефонный разговор с Путиным был «очень хорошим и продуктивным». По его словам, они договорились о немедленном прекращении огня по всей энергетике.

«Мой сегодняшний телефонный разговор с Президентом России Путиным был очень хорошим и продуктивным. Мы договорились о немедленном прекращении огня на всех объектах энергетики и инфраструктуры, с пониманием того, что мы будем быстро работать над полным прекращением огня и, в конце концов, над завершением этой ужасной войны между Россией и Украиной. Эта война никогда бы не началась, если бы я был Президентом!», - заявил Трамп в соцсети Truth Social .

Он добавил, что обсуждались важные элементы мирного договора, в частности вопрос гуманитарных потерь: «Было обсуждено много элементов мирного договора, включая тот факт, что тысячи солдат погибают, и президент Путин, и президент Зеленский хотели бы, чтобы это закончилось. Этот процесс сейчас в полной силе, и мы, надеемся, ради Человечества, сделаем эту работу!».

Ранее «Судебно-юридическая газета» обнародовала заявление Белого дома об итогах разговора Трампа и Путина.

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США россия путин Дональд Трамп война

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