Украина и Эстония договорились об упрощенном открытии автобусных маршрутов

Автобусное сообщение между Украиной и Эстонией станет проще – подписано соглашение.

Фото: unsplash.com

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Министерство развития общин и территорий Украины заключило соглашение с Эстонией, которое упрощает процесс открытия новых автобусных маршрутов между странами. Об этом сообщила пресс-служба Минразвития.

Заместитель министра Сергей Деркач пояснил, что это решение необходимо в контексте большого количества украинцев, которые нашли приют в Эстонии. В частности, речь идет об обеспечении стабильного автобусного сообщения, особенно в условиях отсутствия авиасообщения.

Важной частью соглашения является то, что открытие новых маршрутов не потребует привлечения паритетного партнера, а разрешения на новые маршруты будут действовать в течение пяти лет. Кроме того, стороны договорились увеличить количество разрешений на нерегулярные перевозки, что позволит украинским перевозчикам получить 130 таких разрешений в 2025 году.

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