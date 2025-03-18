Україна та Естонія домовилися про спрощене відкриття автобусних маршрутів

Автобусне сполучення між Україною та Естонією стане простішим – підписано угоду.

Фото: unsplash.com

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Міністерство розвитку громад та територій України уклало угоду з Естонією, яка спрощує процес відкриття нових автобусних маршрутів між країнами. Про це повідомила пресслужба Мінрозвитку.

Заступник міністра Сергій Деркач пояснив, що це рішення є необхідним у контексті великої кількості українців, які знайшли прихисток в Естонії. Зокрема, йдеться про забезпечення стабільного автобусного сполучення, особливо в умовах відсутності авіасполучення.

Важливою частиною угоди є те, що відкриття нових маршрутів не вимагатиме залучення паритетного партнера, а дозволи на нові маршрути будуть чинними протягом п'яти років. Крім того, сторони домовилися збільшити кількість дозволів на нерегулярні перевезення, що дозволить українським перевізникам отримати 130 таких дозволів у 2025 році.

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