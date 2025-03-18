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В Минагрополитики рассказали, сколько земель потеряла Украина с начала полномасштабной войны

21:29, 18 марта 2025
Война сказалась на сельском хозяйстве: Украина потеряла 25% земель и 30% урожая.
В Минагрополитики рассказали, сколько земель потеряла Украина с начала полномасштабной войны
Фото: glavcom.ua
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С начала полномасштабной войны Украина потеряла 25% своих сельскохозяйственных земель, что привело к значительному сокращению валового производства аграрной продукции. Об этом заявил министр аграрной политики и продовольствия Виталий Коваль в эфире национального телемарафона.

«Мы с вами понимаем, что потеряли 25% всех сельскохозяйственных земель за время войны. Конечно, это потеря существенных объемов выращенной продукции. Если сравнить, например, 2021 год, который был урожайный, успешный, мы вырастили 106 млн тонн зерновых и технических сельхозкультур. Прошлый 2024 год мы закончили с показателем 77 млн тонн», - сказал Коваль.

Он отметил, что часть территорий Украины не может быть использована для сельскохозяйственных работ из-за боевых действий, заминирования или оккупации. Министр подчеркнул важность интенсификации производства как выхода из ситуации.

Коваль высоко оценил программы поддержки аграриев, работающих на прифронтовых и фронтовых территориях, с помощью которых удалось привлечь дополнительные $1,5 млрд в госбюджет. Он также подчеркнул, что украинская агропродукция важна для 400 млн человек по всему миру.

Относительно разминирования, министр сообщил, что в бюджете на 2025 год правительство предусмотрело 1 млрд грн на гуманитарное разминирование сельхозугодий. По словам Коваля, в планах правительства - разминировать не менее 65 тыс. га земель в текущем году. Сейчас в Украине заминировано около 2 млн га земель, из которых уже разминировано 500 тыс. га.

«Это рубеж, который мы должны дальше перейти и чем больше разминировать (деоккупированных земель - ред.). Речь идет не о десятках лет. У нас их нет. Нам нужно за короткий срок вернуть украинскую землю в работу», - подытожил министр.

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