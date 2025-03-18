Практика судів
  1. В Україні

В Білій Церкві в ТРЦ сталася стрілянина – затримано 6 осіб

21:46, 18 березня 2025
Внаслідок стрілянини одна особа була госпіталізована.
В Білій Церкві в ТРЦ сталася стрілянина – затримано 6 осіб
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Правоохоронці затримали шістьох осіб, яких підозрюють у причетності до стрілянини в торгово-розважальному центрі в Білій Церкві, що на Київщині. Інцидент стався 18 березня 2025 року, коли група людей вступила в конфлікт із відвідувачами спортивного клубу, в результаті чого пролунало кілька пострілів.

Як повідомила Київська обласна прокуратура, за процесуального керівництва Білоцерківської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за кількома статтями, зокрема замаху на вбивство, хуліганства, вчиненого групою осіб із застосуванням вогнепальної зброї, а також незаконного поводження зі зброєю.

Внаслідок стрілянини одна особа отримала поранення і була госпіталізована. Всі шість учасників події були затримані відповідно до статті 208 КПК України. Наразі тривають слідчі дії для з’ясування всіх обставин інциденту.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

прокуратура поліція Біла Церква

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Білий дім опублікував підсумки розмови Трампа і Путіна

За підсумками розмови Трампа і Путіна досягнуто згоди, що рух до миру в Україні розпочнеться з припинення вогню у сфері енергетики та інфраструктури – повідомляє Білий дім.

Військовозобов’язані чоловіки за кордоном від 18 до 60 років зможуть стати на військовий облік дистанційно – Верещук

Міноборони в тижневий строк внесе постанову, за якою громадяни віком від 18 до 60 років, які перебувають за кордоном, зможуть стати на військовий облік без відвідання ТЦК і без проходження ВЛК.

Заробітна плата працівників апаратів судів з 1 квітня збільшиться на 20-87% в залежності від посади — ДСА

Суттєво розмір посадового окладу збільшиться в апеляційних та місцевих спеціалізованих судах і значно менше – в районних судах.

ВАКС: правосуддя з обвинувальним ухилом

Слідчі судді ВАКС уже на етапі обрання запобіжного заходу перебувають під впливом цілеспрямовано сформованої суспільної думки і їм треба виявляти мужність, щоб при ухваленні рішення не озиратися на громадський осуд та «атаку» громадських активістів – набагато простіше «йти за вітром», задовольняючи клопотання НАБУ/САП та застосовуючи до підозрюваних максимально суворі види процесуального примусу.

Для конкурсантів в судді приберуть вимогу про 75% вірних відповідей на тестуванні щодо знання історії української державності

Депутати вирішили ще більше спростити вимоги для кандидатів у судді щодо знання історії української державності.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Сергій Андрущенко
    Сергій Андрущенко
    перший заступник голови СБ України — керівник Антитерористичного центру при Службі безпеки України