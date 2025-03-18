В Білій Церкві в ТРЦ сталася стрілянина – затримано 6 осіб

Внаслідок стрілянини одна особа була госпіталізована.

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Правоохоронці затримали шістьох осіб, яких підозрюють у причетності до стрілянини в торгово-розважальному центрі в Білій Церкві, що на Київщині. Інцидент стався 18 березня 2025 року, коли група людей вступила в конфлікт із відвідувачами спортивного клубу, в результаті чого пролунало кілька пострілів.

Як повідомила Київська обласна прокуратура, за процесуального керівництва Білоцерківської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за кількома статтями, зокрема замаху на вбивство, хуліганства, вчиненого групою осіб із застосуванням вогнепальної зброї, а також незаконного поводження зі зброєю.

Внаслідок стрілянини одна особа отримала поранення і була госпіталізована. Всі шість учасників події були затримані відповідно до статті 208 КПК України. Наразі тривають слідчі дії для з’ясування всіх обставин інциденту.

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