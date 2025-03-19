Россияне ударили по больнице в Сумской области – пациенты оказались заблокированными

Ночью враг атаковал медицинское учреждение в Сумской области.

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Ночью российские войска нанесли 7 ударов по медицинскому учреждению в Краснопольской общине. Два вражеских беспилотника атаковали здание, вызвав пожар. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям утром 19 марта.

Спасатели одновременно проводили ликвидацию возгорания и эвакуацию пациентов и медицинского персонала в укрытие.

«Во время спасательной операции враг нанес еще 5 повторных ударов. Частично разрушено укрытие, в котором, среди них 7 маломобильных», — указали в ГСЧС.

Спасатели сообщили, что жертв среди гражданского населения нет. Всего эвакуировали 60 человек.

В результате атаки поврежден пожарный автомобиль.

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