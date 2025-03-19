Госслужащим объяснили, как использовать ИИ для задач на публичной службе

Как безопасно использовать искусственный интеллект для служебных задач на публичной службе.

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В Национальном агентстве Украины по вопросам государственной службы подчеркивают, что применение ИИ в работе публичных служащих требует осторожности и знаний, поскольку любая ошибка может иметь серьезные последствия – от утечки персональных данных до распространения искаженной информации.

Для того чтобы безопасно использовать ИИ для служебных задач на публичной службе, было опубликовано пособие «СОВЕТЫ по ответственному использованию искусственного интеллекта публичными служащими».

Как отмечают в НАГС, это пособие – не просто инструкция, а проводник в мир современных технологий для публичных служащих. Оно поможет понять, как использовать ИИ эффективно, безопасно и ответственно.

В частности, в нем можно найти:

Основные принципы ответственного использования ИИ – как балансировать между возможностями и угрозами.

Правила ИИ-грамотности и кибергигиены – как защитить данные и избежать злоупотреблений.

Дорожная карта внедрения ИИ в работу госслужащих – реальные кейсы и рекомендации.

Как работать с ИИ правильно? – создание эффективных промптов и настройка алгоритмов под конкретные задачи.

Перечень инструментов, которые могут упростить работу государственного служащего.

«Мир стремительно меняется, и публичная служба должна идти в ногу со временем. Сегодня ИИ – это не просто тренд, это новая реальность публичного управления. Но он может помочь, только если мы знаем, как им пользоваться. Пособие поможет вам уверенно работать с ИИ, не нарушая правовых и этических норм», – подчеркнули в НАГС.

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