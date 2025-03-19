В Минюсте разъяснили, как определить происхождение ребенка при использовании вспомогательных репродуктивных технологий

Дети равны в своих правах независимо от происхождения, а также от того, рождены ли они в браке или вне его. Определение происхождения ребенка является основанием возникновения прав и обязанностей матери, отца и ребенка (детей).
Как указывают в Министерстве юстиции, в законодательстве Украины предусмотрено три основных способа установления происхождения ребенка:
Согласно части третьей статьи 144 Семейного кодекса Украины и части первой статьи 13 Закона Украины «О государственной регистрации актов гражданского состояния», государственная регистрация рождения ребенка проводится одновременно с определением его происхождения и присвоением ему фамилии, собственного имени и отчества.
Семейный кодекс Украины определяет происхождение ребенка, рожденного в результате применения вспомогательных репродуктивных технологий.
В случае рождения женой ребенка, зачатого в результате применения вспомогательных репродуктивных технологий, осуществленных с письменного согласия ее мужа, он записывается отцом ребенка.
В случае переноса в организм другой женщины эмбриона человека, зачатого супругами (мужчиной и женщиной) в результате применения вспомогательных репродуктивных технологий, родителями ребенка являются супруги.
Супруги признаются родителями ребенка, рожденного женой после переноса в ее организм эмбриона человека, зачатого ее мужем и другой женщиной в результате применения вспомогательных репродуктивных технологий.
Не имеет права оспаривать отцовство лицо, записанное отцом ребенка, если в момент регистрации себя в качестве отца ребенка оно знало, что не является его биологическим родителем, а также лицо, давшее согласие на применение вспомогательных репродуктивных технологий.
Пунктом 11 главы 1 раздела III Правил государственной регистрации актов гражданского состояния в Украине, утвержденных приказом Министерства юстиции Украины от 18.10.2000 № 52/5, предусмотрено, что в случае рождения ребенка женщиной, в организм которой был перенесен эмбрион человека, зачатый супругами в результате применения вспомогательных репродуктивных технологий, государственная регистрация рождения проводится по заявлению супругов, давших согласие на такое перенесение.
В этом случае одновременно с документом, подтверждающим факт рождения ребенка этой женщиной, подается:
При этом в графе «Для отметок» актовой записи о рождении вносится одна из следующих записей:
«Матерью ребенка, идентифицированной электронной системой здравоохранения по данным заявления о согласии на запись супругов родителями ребенка, является гражданка (фамилия, имя, отчество)»
Или
«Матерью ребенка согласно медицинскому свидетельству о рождении является гражданка (фамилия, имя, отчество)».
Также указываются:
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