Практика судов
  1. В Украине

В Минюсте разъяснили, как определить происхождение ребенка при использовании вспомогательных репродуктивных технологий

11:45, 19 марта 2025
В случае переноса в организм другой женщины эмбриона человека, зачатого супругами в результате применения вспомогательных репродуктивных технологий, родителями ребенка являются супруги.
В Минюсте разъяснили, как определить происхождение ребенка при использовании вспомогательных репродуктивных технологий
Источник фото: Unsplash
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Дети равны в своих правах независимо от происхождения, а также от того, рождены ли они в браке или вне его. Определение происхождения ребенка является основанием возникновения прав и обязанностей матери, отца и ребенка (детей).

Как указывают в Министерстве юстиции, в законодательстве Украины предусмотрено три основных способа установления происхождения ребенка:

  • происхождение ребенка от матери и отца, состоящих в браке между собой;
  • происхождение ребенка от отца по заявлению женщины и мужчины, не состоящих в браке между собой;
  • признание отцовства по решению суда.

Согласно части третьей статьи 144 Семейного кодекса Украины и части первой статьи 13 Закона Украины «О государственной регистрации актов гражданского состояния», государственная регистрация рождения ребенка проводится одновременно с определением его происхождения и присвоением ему фамилии, собственного имени и отчества.

Семейный кодекс Украины определяет происхождение ребенка, рожденного в результате применения вспомогательных репродуктивных технологий.

В случае рождения женой ребенка, зачатого в результате применения вспомогательных репродуктивных технологий, осуществленных с письменного согласия ее мужа, он записывается отцом ребенка.

В случае переноса в организм другой женщины эмбриона человека, зачатого супругами (мужчиной и женщиной) в результате применения вспомогательных репродуктивных технологий, родителями ребенка являются супруги.

Супруги признаются родителями ребенка, рожденного женой после переноса в ее организм эмбриона человека, зачатого ее мужем и другой женщиной в результате применения вспомогательных репродуктивных технологий.

Не имеет права оспаривать отцовство лицо, записанное отцом ребенка, если в момент регистрации себя в качестве отца ребенка оно знало, что не является его биологическим родителем, а также лицо, давшее согласие на применение вспомогательных репродуктивных технологий.

Пунктом 11 главы 1 раздела III Правил государственной регистрации актов гражданского состояния в Украине, утвержденных приказом Министерства юстиции Украины от 18.10.2000 № 52/5, предусмотрено, что в случае рождения ребенка женщиной, в организм которой был перенесен эмбрион человека, зачатый супругами в результате применения вспомогательных репродуктивных технологий, государственная регистрация рождения проводится по заявлению супругов, давших согласие на такое перенесение.

В этом случае одновременно с документом, подтверждающим факт рождения ребенка этой женщиной, подается:

  • заявление о ее согласии на запись супругов родителями ребенка, подлинность подписи на котором должна быть нотариально удостоверена;
  • справка о генетическом родстве родителей (матери или отца) с плодом.

При этом в графе «Для отметок» актовой записи о рождении вносится одна из следующих записей:

«Матерью ребенка, идентифицированной электронной системой здравоохранения по данным заявления о согласии на запись супругов родителями ребенка, является гражданка (фамилия, имя, отчество)»

Или

«Матерью ребенка согласно медицинскому свидетельству о рождении является гражданка (фамилия, имя, отчество)».

Также указываются:

  • наименование учреждения, выдавшего справку, дата ее выдачи и номер;
  • данные нотариуса (фамилия и инициалы, нотариальный округ или государственная нотариальная контора);
  • дата и регистрационный номер, под которым удостоверена подлинность подписи женщины на заявлении о ее согласии на запись супругов родителями ребенка.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

дети документы минюст родительские права беременность и роды

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В Верховной Раде предлагают снять ограничение, запрещающее быть кандидатами на должность судьи ВАКС сотрудникам НАЗК, АРМА, налоговикам и таможенникам

Комитет по правовой политике предлагает отменить ограничения для определенных должностных лиц, которые запрещают им претендовать на кресло судьи Высшего антикоррупционного суда.

В Раде заявили, что любое применение физической силы представителями ТЦК недопустимо, и ТЦК не могут быть использованы для ограничения прав и свобод человека

«Мы не голосовали за «бусификацию» – Александр Бакумов прокомментировал цель законопроекта об усилении ответственности работников ТЦК.

ВАКС: правосудие с обвинительным уклоном

Следственные судьи ВАКС уже на этапе избрания меры пресечения находятся под влиянием целенаправленно сформированного общественного мнения, и им необходимо проявлять мужество, чтобы при принятии решения не оглядываться на общественное осуждение и «атаку» общественных активистов – гораздо проще «плыть по ветру», удовлетворяя ходатайства НАБУ/САП и применяя к подозреваемым максимально строгие виды процессуального принуждения.

Допросы членов ВККС по делу Оксаны Царевич – что известно

ВККС обвинили в нежелании выполнять решения Верховного Суда и в чрезмерном внимании к родственникам Оксаны Царевич.

Венецианская комиссия считает, что лицо, отказывающееся от военной службы по убеждениям, не может быть вынуждено носить или использовать оружие

Венецианская комиссия опубликовала заключение по вопросу альтернативной невоенной службы в Украине по запросу Конституционного Суда.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Віталій Файдюк
    Віталій Файдюк
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду
  • Михайло Дармін
    Михайло Дармін
    суддя Центрального апеляційного господарського суду
  • Олександр Шляхтицький
    Олександр Шляхтицький
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду