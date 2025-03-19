В Минюсте разъяснили, как определить происхождение ребенка при использовании вспомогательных репродуктивных технологий

В случае переноса в организм другой женщины эмбриона человека, зачатого супругами в результате применения вспомогательных репродуктивных технологий, родителями ребенка являются супруги.

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Дети равны в своих правах независимо от происхождения, а также от того, рождены ли они в браке или вне его. Определение происхождения ребенка является основанием возникновения прав и обязанностей матери, отца и ребенка (детей).

Как указывают в Министерстве юстиции, в законодательстве Украины предусмотрено три основных способа установления происхождения ребенка:

происхождение ребенка от матери и отца, состоящих в браке между собой;

происхождение ребенка от отца по заявлению женщины и мужчины, не состоящих в браке между собой;

признание отцовства по решению суда.

Согласно части третьей статьи 144 Семейного кодекса Украины и части первой статьи 13 Закона Украины «О государственной регистрации актов гражданского состояния», государственная регистрация рождения ребенка проводится одновременно с определением его происхождения и присвоением ему фамилии, собственного имени и отчества.

Семейный кодекс Украины определяет происхождение ребенка, рожденного в результате применения вспомогательных репродуктивных технологий.

В случае рождения женой ребенка, зачатого в результате применения вспомогательных репродуктивных технологий, осуществленных с письменного согласия ее мужа, он записывается отцом ребенка.

В случае переноса в организм другой женщины эмбриона человека, зачатого супругами (мужчиной и женщиной) в результате применения вспомогательных репродуктивных технологий, родителями ребенка являются супруги.

Супруги признаются родителями ребенка, рожденного женой после переноса в ее организм эмбриона человека, зачатого ее мужем и другой женщиной в результате применения вспомогательных репродуктивных технологий.

Не имеет права оспаривать отцовство лицо, записанное отцом ребенка, если в момент регистрации себя в качестве отца ребенка оно знало, что не является его биологическим родителем, а также лицо, давшее согласие на применение вспомогательных репродуктивных технологий.

Пунктом 11 главы 1 раздела III Правил государственной регистрации актов гражданского состояния в Украине, утвержденных приказом Министерства юстиции Украины от 18.10.2000 № 52/5, предусмотрено, что в случае рождения ребенка женщиной, в организм которой был перенесен эмбрион человека, зачатый супругами в результате применения вспомогательных репродуктивных технологий, государственная регистрация рождения проводится по заявлению супругов, давших согласие на такое перенесение.

В этом случае одновременно с документом, подтверждающим факт рождения ребенка этой женщиной, подается:

заявление о ее согласии на запись супругов родителями ребенка, подлинность подписи на котором должна быть нотариально удостоверена;

справка о генетическом родстве родителей (матери или отца) с плодом.

При этом в графе «Для отметок» актовой записи о рождении вносится одна из следующих записей:

«Матерью ребенка, идентифицированной электронной системой здравоохранения по данным заявления о согласии на запись супругов родителями ребенка, является гражданка (фамилия, имя, отчество)»

Или

«Матерью ребенка согласно медицинскому свидетельству о рождении является гражданка (фамилия, имя, отчество)».

Также указываются:

наименование учреждения, выдавшего справку, дата ее выдачи и номер;

данные нотариуса (фамилия и инициалы, нотариальный округ или государственная нотариальная контора);

дата и регистрационный номер, под которым удостоверена подлинность подписи женщины на заявлении о ее согласии на запись супругов родителями ребенка.

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