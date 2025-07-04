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Директор предприятия с Полтавщины поставляла продукты военным, однако не уплатила 8,9 млн грн налогов

11:28, 4 июля 2025
Директора с Полтавщины подозревают в уклонении от налогов на поставку питания воинской части Национальной гвардии.
Директор предприятия с Полтавщины поставляла продукты военным, однако не уплатила 8,9 млн грн налогов
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Сообщено о подозрении директору общества из Полтавской области, которая в 2022-2023 годах умышленно уклонялась от уплаты налогов при поставке продуктов питания воинской части Национальной гвардии Украины в Киеве и другому субъекту хозяйствования. Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

По данным следствия, директор не отражала в налоговых декларациях реальные объемы доходов от поставок, что привело к неуплате единого налога на сумму 8,93 млн грн в государственный бюджет. Ей предъявлено подозрение по ч. 2 ст. 212 УК Украины (умышленное уклонение от уплаты налогов в крупных размерах).

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. Следственные действия продолжаются для установления всех обстоятельств правонарушения. Расследование проводит Главное подразделение детективов Бюро экономической безопасности Украины под процессуальным руководством Офиса Генпрокурора.

В соответствии со ст. 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным, пока его вина не доказана в законном порядке и не установлена обвинительным приговором суда.

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Нацгвардия военные Полтава подозреваемый офис генерального прокурора

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