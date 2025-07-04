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В Австралії перевірять 1200 дітей на інфекції через звинувачення вихователя дитсадка у насильстві

13:12, 4 липня 2025
Вихователь дитсадка підозрюється у злочинах проти немовлят.
В Австралії перевірять 1200 дітей на інфекції через звинувачення вихователя дитсадка у насильстві
Фото: BBC
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Медичні служби штату Вікторія, Австралія, закликали 1200 дітей пройти тестування на інфекційні захворювання після звинувачень 26-річного Джошуа Брауна у сексуальному насильстві над немовлятами та дітьми в дитячому садку Мельбурна, повідомило The Guardian.

Поліція висунула Брауну понад 70 обвинувачень, пов’язаних із вісьмома ймовірними жертвами віком від п’яти місяців до двох років, які відвідували дитячий центр у західному передмісті Мельбурна. Серед обвинувачень – сексуальне насильство над дітьми до 12 і 16 років, спроби такого насильства та виготовлення дитячої порнографії.

Розслідування, яке веде спецвідділ із боротьби із сексуальними злочинами, встановило, що з січня 2017 року до травня 2025 року Браун працював у 20 дитсадках. Поліція виявила докази його злочинів в іншому дитячому закладі, який зараз є пріоритетом слідства. Влада створила сайт із переліком дитсадків, де працював обвинувачений, та датами його перебування, а також відкрила гарячу лінію для підтримки сімей.

Близько 2600 родин звернулися до служб, і 1200 дітям рекомендовано пройти скринінг на інфекційні хвороби. Головний санітарний лікар штату Крістіан Макґрат зазначив, що ризик зараження низький, але тестування потрібне для спокою батьків. Він уточнив, що ймовірні інфекції лікуються антибіотиками і не загрожують громадському здоров’ю.

Деякі сім’ї можуть отримати одноразову виплату в розмірі 5000 доларів на покриття витрат на альтернативний догляд чи втрату заробітку. Браун перебуває під вартою з 12 травня, а його перше судове слухання призначене на 15 вересня в магістратському суді Мельбурна.

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діти насильство Австралія

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