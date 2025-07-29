Истечение годичного срока со дня составления полного текста судебного решения является основанием для отказа в открытии производства, независимо от причин пропуска срока на апелляционное обжалование – ВС

Исключением из этого правила является подача апелляционной жалобы лицом, не уведомленным о рассмотрении дела или не привлеченным к участию в нем, если суд принял решение о его правах, свободах, интересах или обязанностях, и пропуск срока на апелляционное обжалование вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы.

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Истечение годичного срока со дня составления полного текста судебного решения является основанием для отказа в открытии апелляционного производства независимо от причин пропуска срока на апелляционное обжалование, кроме случаев подачи апелляционной жалобы лицом, не уведомленным о рассмотрении дела или не привлеченным к участию в нем, если суд принял решение о его правах и обязанностях, или пропуска срока вследствие обстоятельств непреодолимой силы. При этом лицо, не уведомленное о рассмотрении дела, — это лицо, которое не знало и не могло знать о наличии судебного производства. На это указал Верховный Суд в постановлении от 25 июня 2025 года по делу 308/22077/13-ц по иску АО КБ «ПриватБанк» к лицам об обращении взыскания на предмет ипотеки и выселении.

Так, решением суда первой инстанции от 25 августа 2016 года иск удовлетворен. В ноябре 2021 года лицо обратилось в апелляционный суд с апелляционной жалобой на решение горрайонного суда от 25 августа 2016 года, в которой заявило ходатайство о возобновлении срока на апелляционное обжалование. Апелляционный суд возобновил срок на апелляционное обжалование решения и открыл апелляционное производство.

Суд апелляционной инстанции отменил решение суда первой инстанции и отказал в удовлетворении иска, руководствуясь тем, что передача ипотекодержателю права собственности на предмет ипотеки в соответствии со статьями 36, 37 Закона «Об ипотеке» является способом внесудебного урегулирования, которое осуществляется по согласию сторон без обращения в суд.

Позиция Верховного Суда

Верховный Суд не согласился с выводами апелляционного суда, определение и постановление отменил, дело направил в суд апелляционной инстанции для решения вопроса об открытии апелляционного производства, исходя из следующего.

Истечение годичного срока со дня составления полного текста судебного решения является основанием для отказа в открытии производства независимо от причин пропуска срока на апелляционное обжалование, то есть законодатель императивно установил процессуальные ограничения для обжалования судебного решения по истечении годичного срока.

Исключением из этого правила является подача апелляционной жалобы лицом, не уведомленным о рассмотрении дела или не привлеченным к участию в нем, если суд принял решение о его правах, свободах, интересах и (или) обязанностях, и пропуск срока на апелляционное обжалование вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы.

То есть в пределах годичного срока со дня составления полного текста судебного решения может быть возобновлен срок на апелляционное обжалование по другим уважительным причинам любым заявителям, а лицам, не уведомленным о рассмотрении дела, или в случае пропуска срока на апелляционное обжалование вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы – и за пределами годичного срока.

Однако апелляционная жалоба не содержит ссылок на исключения, предусмотренные ч. 2 ст. 358 ГПК Украины, в ней не указано, что ответчик не была уведомлена о рассмотрении дела в суде первой инстанции, то есть, была неосведомлена о наличии в суде этого дела, как и не приведены доказательства возникновения обстоятельств непреодолимой силы, что сделало невозможным своевременное обращение в суд с апелляционной жалобой.

Автор: Наталя Мамченко

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