Практика судів
  1. В Україні

ЗСУ контролюють 100 населених пунктів в Курській області, — Олександр Сирський

13:48, 27 серпня 2024
У полон на Курському напрямку взято майже 600 росіян.
ЗСУ контролюють 100 населених пунктів в Курській області, — Олександр Сирський
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Збройні сили України станом на 27 серпня контролюють 1294 квадратні кілометри території і 100 населених пунктів у Курській області рф. Додамо, що тиждень тому їх було 93. Про це розповів Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський на форумі «Україна 2024. Незалежність».

Також Головнокомандувач заявив про взяття в полон 594 росіян.

Крім того, він зазначив, що країна-агресор перекинула 30 тисяч своїх військових на Курський напрямок з України і ця цифра продовжує зростати.

Сирський наголосив, що противник намагається знімати частини з інших напрямків, а на Покровському напрямку навпаки збільшує свої зусилля.

Цей напрямок залишається найгарячішим, де сконцентровані найбільш боєздатні частини рф.

Як заявляв Володимир Зеленський, якби партнери зняли всі обмеження щодо далекобійності, то Україна не потребувала б фізичного заходу, зокрема, на Курщину заради захисту українських громадян у прикордонні та знищення російського потенціалу агресії.

За словами Президента, ситуація на Донеччині є такою, що подальше зволікання партнерів із далекобійністю де-факто стає чи не найбільш вагомою опорою російського наступального потенціалу.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Кабмін визначив, що робити у разі виявлення нормативно-правових актів, які не відповідають Конституції

Кабмін затвердив Порядок здійснення правового моніторингу нормативно-правових актів.

Суддя з 2016 року уникала процедури присяги судді, але нарешті її вирішили звільнити

Світлана Чернюк стала суддею, але не захотіла здійснювати правосуддя та працює держслужбовцем.

Ліміт у 150 тисяч грн на місяць для переказів фізичних осіб з карти на карту запрацює з 1 жовтня

Нацбанк повідомив, що з 1 жовтня 2024 року встановлює ліміт у 150 000 грн на місяць для переказів фізичних осіб з карти на карту.

В уряді готують заходи щодо детінізації економіки і повернення людей з-за кордону

Люди мають або воювати, або робити все, щоб забезпечувати тих, хто воює, всім необхідним — Денис Шмигаль.

Буде принцип «воюй або працюй», який передбачає низку заходів, які виведуть ринок праці з тіні — Денис Шмигаль

На 2025 рік є незакрита потреба у фінансуванні близько 15 млрд доларів — Денис Шмигаль.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олександр Піндрак
    Олександр Піндрак
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Володимир Білоус
    Володимир Білоус
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді