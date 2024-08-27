ЗСУ контролюють 100 населених пунктів в Курській області, — Олександр Сирський

У полон на Курському напрямку взято майже 600 росіян.

Збройні сили України станом на 27 серпня контролюють 1294 квадратні кілометри території і 100 населених пунктів у Курській області рф. Додамо, що тиждень тому їх було 93. Про це розповів Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський на форумі «Україна 2024. Незалежність».

Також Головнокомандувач заявив про взяття в полон 594 росіян.

Крім того, він зазначив, що країна-агресор перекинула 30 тисяч своїх військових на Курський напрямок з України і ця цифра продовжує зростати.

Сирський наголосив, що противник намагається знімати частини з інших напрямків, а на Покровському напрямку навпаки збільшує свої зусилля.

Цей напрямок залишається найгарячішим, де сконцентровані найбільш боєздатні частини рф.

Як заявляв Володимир Зеленський, якби партнери зняли всі обмеження щодо далекобійності, то Україна не потребувала б фізичного заходу, зокрема, на Курщину заради захисту українських громадян у прикордонні та знищення російського потенціалу агресії.

За словами Президента, ситуація на Донеччині є такою, що подальше зволікання партнерів із далекобійністю де-факто стає чи не найбільш вагомою опорою російського наступального потенціалу.

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