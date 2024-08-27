Практика судів
  1. В Україні

Україна повинна бути технічно готовою до вступу в ЄС і НАТО одразу після перемоги, — Денис Шмигаль

16:48, 27 серпня 2024
Вступ України до ЄС має бути обов'язковою умовою справедливого миру.
Україна повинна бути технічно готовою до вступу в ЄС і НАТО одразу після перемоги, — Денис Шмигаль
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль наголосив, що вступ України до Європейського Союзу має бути обов'язковою умовою справедливого миру.

«У нас є амбітна мета - ми хочемо бути технічно готовими до вступу до ЄС і до НАТО одразу після нашої перемоги. У нас є команда, переговорні плани, підтримка партнерів. Треба зробити все це швидко. Вважаємо, що вступ до ЄС має бути обов'язковою умовою справедливого миру. За два з половиною роки ми довели, що можемо долати часом нездоланні бар'єри та досягати часом недосяжних цілей», - сказав прем’єр на форумі «Україна 2024. Незалежність», передає «Укрінформ».

Очільник Уряду нагадав, що триває скринінг законодавства України на відповідність європейському.

За його словами, наразі ключова мета - у першому півріччі наступного року, коли в Раді ЄС головуватиме Польща, відкрити всі переговорні розділи.

«Хочемо рухатись паралельно, одразу по всіх напрямках, і робити наші «домашні завдання» дуже швидко, як ми й робили всі попередні роки», - підкреслив Денис Шмигаль.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Підозрювані народні депутати зможуть клопотати про скасування тримання під вартою в обмін на проходження військової служби

Суд зможе скасувати тримання під вартою в обмін на проходження підозрюваним чи обвинуваченим, який на момент вчинення злочину займав особливо відповідальне становище, військової служби.

Захист від провокації обов’язково передбачає, що обвинувачений визнає вчинення ним інкримінованих йому дій, але стверджує, що скоїв їх внаслідок незаконного підбурювання — Верховний Суд

Заперечення особою вчинення злочину та одночасне висунення скарги на те, що її спровокували вчинити цей злочин, вважається непослідовним і не підпадає під категорію «справ про провокацію злочину» - Верховний Суд.

Верховний Суд висловився щодо проникнення до салону автомобіля з метою його обшуку без дозволу слідчого судді

Відсутність в ухвалі слідчого судді вказівки на проведення невідкладного обшуку, пов’язаного, у тому числі, з безпосереднім переслідуванням особи, яка підозрюється у вчиненні злочину, не спростовує факту переслідування засудженого, який на час затримання перебував у салоні автомобіля - Верховний Суд.

Кабмін визначив, що робити у разі виявлення нормативно-правових актів, які не відповідають Конституції

Кабмін затвердив Порядок здійснення правового моніторингу нормативно-правових актів.

Суддя з 2016 року уникала процедури присяги судді, але нарешті її вирішили звільнити

Світлана Чернюк стала суддею, але не захотіла здійснювати правосуддя та працює держслужбовцем.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олександр Піндрак
    Олександр Піндрак
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Володимир Білоус
    Володимир Білоус
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді