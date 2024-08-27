Україна повинна бути технічно готовою до вступу в ЄС і НАТО одразу після перемоги, — Денис Шмигаль

Вступ України до ЄС має бути обов'язковою умовою справедливого миру.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль наголосив, що вступ України до Європейського Союзу має бути обов'язковою умовою справедливого миру.

«У нас є амбітна мета - ми хочемо бути технічно готовими до вступу до ЄС і до НАТО одразу після нашої перемоги. У нас є команда, переговорні плани, підтримка партнерів. Треба зробити все це швидко. Вважаємо, що вступ до ЄС має бути обов'язковою умовою справедливого миру. За два з половиною роки ми довели, що можемо долати часом нездоланні бар'єри та досягати часом недосяжних цілей», - сказав прем’єр на форумі «Україна 2024. Незалежність», передає «Укрінформ».

Очільник Уряду нагадав, що триває скринінг законодавства України на відповідність європейському.

За його словами, наразі ключова мета - у першому півріччі наступного року, коли в Раді ЄС головуватиме Польща, відкрити всі переговорні розділи.

«Хочемо рухатись паралельно, одразу по всіх напрямках, і робити наші «домашні завдання» дуже швидко, як ми й робили всі попередні роки», - підкреслив Денис Шмигаль.

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