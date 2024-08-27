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У світі різко зросла кількість завантажень застосунку Telegram після арешту Павла Дурова

14:23, 27 серпня 2024
Арешт Павла Дурова починає впливати на популярність і рейтинг застосунку Telegram.
У світі різко зросла кількість завантажень застосунку Telegram після арешту Павла Дурова
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Після того, як засновника та гендиректора Telegram Павла Дурова заарештували, у світі зросла кількість завантажень цього застосунку. Про це повідомило видання TechCrunch.

Зазначається, попри занепокоєння щодо контенту у Telegram, наразі спостерігається зростання кількості завантажень застосунку. Це дало йому змогу посісти друге місце в чарті соціальних мереж App Store і збільшити глобальні завантаження на iOS на 4%.

У Франції, де був затриманий Павло Дуров, додаток зайняв перше місце в категорії «Соціальні мережі» в App Store і став третім найкращим додатком в цілому.

Нагадаємо, 24 серпня засновника Telegram Павла Дурова затримали в аеропорту Парижа. Дуров був включений до списку розшукуваних осіб Франції, а ордер на затримання було видано Національним управлінням судової поліції Франції на підставі попереднього розслідування.

Після цього президент Франції Емманюель Макрон повідомив, що затримання засновника Telegram Павла Дурова в Парижі не має жодного політичного мотиву. 

Додамо, команда Telegram зробила заяву щодо затримання Павла Дурова.

Крім того, Ілон Маск закликав звільнити Павла Дурова.

Тим часом голова Комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин прокоментував затримання у Парижі засновника Телеграм Павла Дурова та зазначив, що настав час зарегулювати месенджер. 

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