Суддя з 2016 року уникала процедури присяги судді, але нарешті її вирішили звільнити

Світлана Чернюк стала суддею, але не захотіла здійснювати правосуддя та працює держслужбовцем.

Джерело фото: ВККС

Вища кваліфікаційна комісія суддів 22 серпня 2024 року вирішила поставку крапку у свого роду унікальній ситуації – переможець добору на посаду судді вісім років тому набула статус судді, однак досі так і не склала присягу судді.

У березні 2014 року ВККС внесла у Вищу раду юстиції рекомендацію про призначення на посаду судді Добровеличківського районного суду Кіровоградської області переможця добору на посаду судді 2012 року Світлани Чернюк.

1 жовтня 2015 року Вища рада юстиції внесла Президенту подання про призначення Світлани Чернюк на посаду судді строком на 5 років.

24 вересня 2016 року президент Петро Порошенко підписав указ про призначення Світлани Чернюк на посаду судді Добровеличківського райсуду Кіровоградської області.

Однак подальші виклики на церемонію складення присяги судді Світлана Чернюк проігнорувала.

Востаннє Державна судова адміністрація намагалася запросити Світлану Чернюк на церемонію складання присяги, що відбулася 5 липня 2024 року. Однак Світлана Чернюк запрошення знову проігнорувала.

Як виявилося, з 2008 року Світлана Чернюк на різних посадах працює у Секретаріаті Центральної виборчої комісії.

Наразі вона займає посаду начальника відділу загального юридичного супроводу діяльності Комісії юридичного управління Секретаріату ЦВК.

За демонстративне небажання здійснювати правосуддя і фактичне суміщення посад судді та держслужбовця, Світлана Чернюк у серпні отримала негативний висновок від Громадської ради доброчесності.

А 22 серпня колегія ВККС у межах процедури кваліфікаційного оцінювання судді вирішила припинити кваліфікаційне оцінювання судді у зв’язку з не набуттям Світланою Чернюк повноважень зі здійснення правосуддя.

Також колегія запропонувала Комісії у пленарному складі визнати посаду Світлани Чернюк вакантною.

Зазначимо, що ще у 2023 році ВККС звернула увагу на складну кадрову ситуацію у Добровеличківському райсуді, оскільки фактично там здійснює правосуддя лише один суддя.

Також, за наявними даними, залишаються щонайменше ще троє суддів, які у різні роки були призначені на свої посади указами Президента, однак досі з невідомих причин не склали присягу судді.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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