В Волынском ТЦК определили место для встречи адвокатов с военнообязанными

Из-за жалоб и замечаний в Волынском областном ТЦК определили место для общения адвокатов и военнообязанных.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в Волынском областном ТЦК заявили, что адвокаты не имеют права вмешиваться в процессы мобилизации. В частности, по мнению ТЦК, вмешательство адвокатов может привести к нарушению объективности и независимости процесса мобилизации и медицинского осмотра.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец отреагировал на заявления и подчеркнул, что согласно статье 59 Конституции Украины, каждый имеет право на профессиональную юридическую помощь, а ограничение такого конституционного права недопустимо.

После общественной огласки Волынский ТЦК определил специальное место для встреч адвокатов с военнообязанными. Такое решение было принято при встрече руководства госучреждения с Советом адвокатов Волыни.

«С целью соблюдения конституционного права военнообязанных на получение правовой помощи, определено специальное место на территории Волынского ОТЦК и не являющегося режимным объектом СП для обеспечения конфиденциального общения адвокатов с гражданами. Это решение направлено на создание надлежащих условий предоставления адвокатами качественной правовой помощи», - говорится в сообщении ТЦК.

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