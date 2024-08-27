У Волинському ТЦК визначили місце для зустрічі адвокатів із військовозобов'язаними

Через скарги та зауваження у Волинському обласному ТЦК визначили місце для спілкування адвокатів та військовозобов'язаних.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», у Волинському обласному ТЦК заявили, що адвокати не мають права втручатися у процеси мобілізації. Зокрема, на думку ТЦК, втручання адвокатів може призвести до порушення об'єктивності та незалежності процесу мобілізації та медичного огляду.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець відреагував на заяви та наголосив, що згідно зі статтею 59 Конституції України, кожен має право на професійну правничу допомогу, а обмеження такого конституційного права є недопустимим.

Після суспільного розголосу Волинський ТЦК визначив спеціальне місце для зустрічей адвокатів із військовозобов'язаними. Таке рішення прийняли за зустрічі керівництва держустанови із Радою адвокатів Волині.

«З метою дотримання конституційного права військовозобовʼязаних на отримання правової допомоги, визначено спеціальне місце на території Волинського ОТЦК та СП, що не є режимним об’єктом, для забезпечення конфіденційного спілкування адвокатів з громадянами. Це рішення спрямоване на створення належних умов для надання адвокатами якісної правової допомоги», - йдеться у повідомленні ТЦК.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.