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Адвокати не повинні втручатися у процеси мобілізації – Волинський ТЦК

11:20, 16 серпня 2024
У Волинському обласному ТЦК заявили, що адвокати не мають права втручатися у процеси мобілізації.
Адвокати не повинні втручатися у процеси мобілізації – Волинський ТЦК
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Адвокати не повинні втручатися у процеси мобілізації та проходження ВЛК. На це вказали у Волинському обласному ТЦК.

«Щодо втручання адвокатів у процес мобілізації та проходження ВЛК. Процес мобілізації та проходження військово-лікарської комісії є чітко регламентованими процедурами, що визначаються законодавством України.

Адвокати не повинні втручатися у ці процеси з кількох причин:

- Процедури мобілізації та медичного огляду мають спеціалізований характер і вимагають відповідних знань та навичок, якими володіють уповноважені посадові особи та медичні фахівці.

- Втручання адвокатів може призвести до порушення об'єктивності та незалежності процесу мобілізації та медичного огляду.

- Процеси мобілізації та медичного огляду мають важливе значення для національної безпеки, і їхнє дотримання повинно бути поза впливом будь-яких зовнішніх осіб чи організацій.

- Відповідно до пункту 58 Постанови №560, особи, які мають право на відстрочку, подають особисто документи на ім'я голови комісії ТЦК та СП (крім заброньованих та посадових (службових) осіб, зазначених у підпунктах 16-23 пункту 1 додатка 5)» - зазначили у Волинському ОТЦК та СП.

Підставою для такого повідомлення, як зазначили у ТЦК, стало відео у медіа щодо роботи ТЦК у Луцьку.

«Хочемо запевнити вас, що звинувачення щодо проведення когось поза чергою нашими військовослужбовцями є абсолютно безпідставними і не підтверджуються жодними фактами.

Те, що ви бачите на відео, є викривленням справжньої ситуації. Кожен громадянин, який звертається до нашого центру, отримує послуги у порядку черги. Черговість обслуговування може варіюватися в залежності від типу послуги, яку потрібно отримати. Якщо особа прийшла, аби виготовити документи - це є одна черга, якщо ж громадянин отримав повістку - це інша черга, якщо ж особа прийшла подати чи забрати документи щодо відстрочки - це ще дві додаткові черги» - пояснили у ТЦК.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», Верховна Рада повертається до розгляду законопроекту щодо засекречування судових справ про мобілізацію у Реєстрі.

Також ми писали, що Рада адвокатів України ухвалила рішення №38 щодо порушень професійних прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності під час мобілізаційних заходів. У ньому РАУ безпосередньо вказала, що практика усунення посадовими особами ТЦК адвокатів від участі в наданні правничої допомоги мобілізованим громадянам призводить до порушення права людини на захист і правничу допомогу.

Автор: Наталя Мамченко 

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