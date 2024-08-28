У начальников структурных подразделений РТЦК нет полномочий по рассмотрению дел о нарушении военного учета — суд

Суд указал, что полномочиями по рассмотрению дел о нарушении военного учета наделены исключительно руководители ТЦК.

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Мужчина просил суд отменить постановление, вынесенное начальником первого отдела ТЦК о привлечении к административной ответственности по ч.ч. 1, 3 ст. 210 КУоАП и закрыть производство по делу за отсутствием события и состава административного правонарушения.

Считал выводы, изложенные в постановлении о том, что он не обновлял свои персональные данные с учетными данными ТЦК, необоснованными, поскольку согласно выданному временному удостоверению, он принят на временный учет запаса ВСУ, которое является бессрочным.

10.03.2006 истец признан непригодным военной службы и снят с военного учета.

6.07.2024 истец через мобильное приложение «Резерв+» обновил свои персональные данные Однако по месту жительства ему было доложено представителями органов самоуправления, что он находится в розыске в связи с необновлением своих персональных данных.

13.07.2024 истец прибыл в ТЦК с целью проверки своих данных и получил направление для прохождения ВЛК. Тогда же представители ТЦК сообщили, что он будет привлечен к административной ответственности по ст. 210 КУоАП, и дали повестку о явке в ТЦК на 15.07.2024.

В указанный день истцу вручили постановление о привлечении его к административной ответственности по ст. 210 КУоАП, где в мотивировочной части указано о нарушении по ч.1, а в резолютивной по ч. 3 ст. 210 КУоАП. Обратил также внимание на то, что ч. 3 ст. 210 КУоАП предусматривает административную ответственность за нарушение правил военного учета в особый период, которая была введена в действие 19.05.2024, а потому применение этой нормы к произошедшим ранее событиям являются незаконными. Кроме того, отметил, что ответчиком рассмотрено дело без полного и всестороннего выяснения обстоятельств дела, не учтено то, что истец не уклонялся от явки в ТЦК, прошел ВЛК.

Что решил суд

Переяслав-Хмельницкий горрайонный суд Киевской области в решении от 6 августа 2024 года по этому делу № 373/1648/24 пришел к выводу, что иск подлежит частичному удовлетворению исходя из следующего.

Районные ТЦК являются обособленными подразделениями соответствующих ТЦК АРК, областей, мм. Киева и Севастополя.

В целях обеспечения выполнения задач и определенных функций районных ТЦК в их составе образуются структурные подразделения (отделы, отделения, группы, службы), осуществляющие деятельность в соответствии с положением о структурном подразделении районного территориального центра комплектования и социальной поддержки, что утверждается руководителем районного ТЦК.

Руководитель ТЦК имеет право, в том числе, рассматривать дела об административных правонарушениях, определенных статьей 235 КУоАП, и налагать административные взыскания.

Как видно, дело об административном правонарушении рассмотрено руководителем структурного подразделения районного ТЦК и по результатам рассмотрения дела этим же лицом вынесено постановление о наложении административного взыскания.

Вместе с тем, из вышеприведенных положений закона следует, что полномочиями по рассмотрению дел об административных правонарушениях, определенных статьей 235 КУоАП, наделены исключительно руководители ТЦК, начальники структурных подразделений РТЦК и СП таких полномочий не имеют.

Соответственно начальник структурного отдела РТЦК не наделен полномочиями по закону проводить рассмотрение дел об административных правонарушениях, определенных статьей 235 КУоАП, в том числе и по ст. 210 КУоАП.

Данных о том, что начальник исполнял обязанности руководителя ТЦК при рассмотрении дела об административном правонарушении по делу не содержится.

Учитывая приведенное, суд пришел к выводу, что рассмотрение дела об административном правонарушении проведено неуполномоченным лицом.

Кроме того, налагая административное взыскание по ч. 3 ст. 210 КУоАП, должностное лицо ТЦК требований закона о назначении взыскания в виде штрафа не соблюдало, и наложило штраф без определения количества не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, в денежной сумме - 5100 грн (триста необлагаемых налогом минимумов доходов граждан), который, кроме прочего, вообще не предусмотрен санкцией части 3 статьи 210 КУоАП.

С учетом приведенного, вынесения постановления неполномочным лицом, несоблюдение ответчиком процедурных предписаний законодательства Украины об административных правонарушениях, являются самостоятельными основаниями отмены обжалуемого постановления.

Суд отмечает, что постановление о привлечении к административной ответственности является решением субъекта властных полномочий, актом индивидуального действия, устанавливающим соответствующие права и обязанности для лица, в отношении которого оно вынесено.

Такое решение субъекта властных полномочий должно быть обоснованным на момент его принятия, поскольку оно имеет значительные последствия для субъектов частного права, находящихся в неравном положении в отношении субъекта властных полномочий.

Таким образом, суд иск удовлетворил частично, отменил постановление ТЦК и дело направил на новое рассмотрение в ТЦК.

Автор: Наталья Мамченко

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