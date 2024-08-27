У Луцьку невідомий стріляв по військових, які несли службу на посту, — у ТЦК прокоментували напад

Правоохоронці з'ясовують обставини події та розшукують нападника.

У Волинському обласному ТЦК та СП прокоментували озброєний напад на військових під час комендантської години.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», у Луцьку невідомий обстріляв військових, які несли службу на посту. Один із них отримав поранення.

Там зазначили, що 27 серпня вночі невідомий відкрив вогонь по посту охорони Луцького ОМТЦК. У результаті нападу був поранений старший солдат, який зараз знаходиться на лікуванні у госпіталі.

«Солдати роти охорони, які у цей час несли службу, діяли рішуче згідно з обставинами і відкрили вогонь у відповідь. Злочинцю вдалося втекти з місця події. Зараз його розшукують правоохоронці», — йдеться у повідомленні.

У відомстві додали, що ТЦК — це режимний обʼєкт, тому у випадку загрози життю військовослужбовців — вони відкриватимуть вогонь на ураження.

«Військовослужбовці, які вчора перебували на посту охорони — це військові із бойовим досвідом яких, після поранень перевели на службу до Луцького ОМТЦК. Всі вони — місцеві, які героїчно пішли захищати нашу землю із самого початку російського вторгнення. Вони отримали поранення і були переведені на службу в тил. "Від росіян ми могли чекати чого завгодно, але від своїх...», — кажуть сьогодні вони.

Всі любителі стріляти у військових будуть покарані відповідно до чинного законодавства. Правоохоронні органи вже шукають вчорашніх стрільців. І будьте впевнені — знайдуть.

До особового складу всіх ТЦК доведено, що у випадку загрози життю слід відкривати вогонь на ураження. Жарти закінчились. Хотіли по закону? Буде все по закону», — написали у територіальному центрі комплектування.

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