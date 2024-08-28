Дональд Трамп заявив, що ухвалив правила дебатів з Камалою Гарріс, які пройдуть 10 вересня

Правила значною мірою відображатимуть умови, які використовало CNN під час дебатів Трамп-Байден, включаючи те, що мікрофони будуть вимкнені під час виступу іншого кандидата та не буде присутньої аудиторії в студії.

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Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп заявив, що він «досягнув згоди» щодо участі в дебатах з віцепрезиденткою Камалою Гарріс, які пройдуть 10 вересня. Про це повідомляє CNN.

«Правила будуть такими самими, як і на останніх дебатах CNN, які, схоже, влаштували всіх», - зазначив Трамп у соцмережах.

Правила значною мірою відображатимуть умови, які використовало CNN під час дебатів 27 червня, включаючи те, що мікрофони будуть вимкнені під час виступу іншого кандидата та не буде присутньої аудиторії в студії.

Проте, за словами джерела, кампанія Гарріс стверджує, що з ABC тривають дискусії щодо того, чи залишатимуться мікрофони ввімкненими під час президентських дебатів у вересні.

Представник кампанії Гарріс звернувся до Трампа. «Обидва кандидати публічно заявили про свою готовність дебатувати з невимкненим мікрофоном протягом дебатів, щоб повністю забезпечити можливість обміну думками між кандидатами по суті, але, схоже, Дональд Трамп дозволяє його провідники відмінюють його. Сумно!» — зазначив представник.

Трамп конкретно не згадував про вимкнені мікрофони у своїй публікації, просто сказавши, що правила будуть такими ж, як і під час його перших дебатів циклу з президентом Джо Байденом.

Команда Трампа, за словами джерела, знайомого з цим питанням, хотіла, щоб мікрофони були вимкнені під час дебатів, за винятком кандидата, чия черга виступати, як це було в червні. Але в понеділок Трамп, схоже, змінює свою передвиборчу кампанію, заявивши, що хотів би мати ввімкнені мікрофони.

У правилах дебатів CNN також була відсутність студійної аудиторії. Обидва кандидати стояли на єдиній трибуні, позиція визначалася підкиданням монети. 90-хвилинні дебати мали дві рекламні паузи, і співробітникам кампанії не дозволялося спілкуватися з кандидатами протягом цього часу. Жодного реквізиту чи попередньо написаних нотаток на сцену не було дозволено, але кандидати отримували ручку, блокнот і пляшку води.

Резюмуючи, CNN пише, що швидше за все правила щодо дебатів ще не повністю узгоджені.

Крім того, видання додало, що за словами Трампа, Гарріс відмовилася від дебатів на Fox News 4 вересня, але він залишить дату відкритою на випадок, якщо вона «змінить свою думку». Також Трамп натякнув на можливий третій раунд дебатів на NBC News, які, за його словами, Гарріс не ухвалила.

Раніше Дональд Трамп анонсував графік дебатів з Камалою Гарріс.

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