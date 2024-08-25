Гаррис собрала более полумиллиона долларов с момента выхода Байдена из президентской гонки

Кампания Камалы Харрис собрала за последний месяц рекордную сумму.

На прошлой неделе кампания вице-президента США Камалы Харрис собрала 82 миллиона долларов на съезде демократов в Чикаго. Всего объем средств составил 540 млн в долларов после объявления о выходе президента Джо Байдена из предвыборной гонки, пишет Bloomberg.

Как отметил глава предвыборной кампании Джен О'Мэлли Диллон, рекордная сумма была собрана за последний месяц, и после речи Харрис на съезде кампания установила часовой рекорд по взносам.

В числе жертвователей особенно выделяются женщины, которые составляют две трети от общего числа первых доноров.

Волонтеры уже записались на 200 тысяч дежурств, чтобы поддержать кампанию.

Харрис и ее кандидат Тим Уолц планируют тур по штату Джорджия на этой неделе, в то время как бывший президент Дональд Трамп выступит с речью об экономике и проведет мероприятия в Висконсине и Пенсильвании.

Ранее Камала Харрис впервые выразила позицию по Украине и заявила, что будет твердо стоять на стороне Украины и союзников по НАТО.

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