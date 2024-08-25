На Волыни будут судить членов преступной группы, которые дронами перемещали через границу смолу каннабиса

Их разоблачили пограничники во время незаконного перемещения через границу 22 кг смолы каннабиса.

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На Волыни направили в суд дело членов преступной группы, которые перемещали беспилотниками через границу смолу каннабиса.

Жителей Ковельского района обвиняют в том, что они наладили механизм контрабанды из Украины в Беларусь с помощью беспилотников смолы каннабиса в особо крупных размерах.

Вечером 8 февраля они были разоблачены пограничниками во время незаконного перемещения через границу 22 кг смолы каннабиса.

Беспилотник и наркотическое средство, стоимость которого составляет около 13 млн гривен, изъяты.

Кроме того, у фигурантов изъяты транспортные средства, мобильные телефоны, компьютерные устройства.

На все изъятое имущество наложен арест. Четверо обвиняемых будут ждать приговора под стражей.

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