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На Волыни будут судить членов преступной группы, которые дронами перемещали через границу смолу каннабиса

22:00, 25 августа 2024
Их разоблачили пограничники во время незаконного перемещения через границу 22 кг смолы каннабиса.
На Волыни будут судить членов преступной группы, которые дронами перемещали через границу смолу каннабиса
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На Волыни направили в суд дело членов преступной группы, которые перемещали беспилотниками через границу смолу каннабиса.

Жителей Ковельского района обвиняют в том, что они наладили механизм контрабанды из Украины в Беларусь с помощью беспилотников смолы каннабиса в особо крупных размерах.

Вечером 8 февраля они были разоблачены пограничниками во время незаконного перемещения через границу 22 кг смолы каннабиса.

Беспилотник и наркотическое средство, стоимость которого составляет около 13 млн гривен, изъяты.

Кроме того, у фигурантов изъяты транспортные средства, мобильные телефоны, компьютерные устройства.

На все изъятое имущество наложен арест. Четверо обвиняемых будут ждать приговора под стражей.

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