Папа Римский Франциск отреагировал на запрет в Украине религиозных организаций, связанных с рф

Папа Римский Франциск подверг критике запрет в Украине религиозных организаций, связанных с россией.

Как известно, Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о запрете религиозных организаций, связанных с рф.

В воскресенье, 25 августа Папа Римский Франциск решил прокомментировать это решение Украины, пишет Vatican News.

Во время воскресной встречи с верующими Папа Римский отметил, что и дальше с болью следит за боевыми действиями в Украине и россии.

«И, размышляя над недавно принятым в Украине законом, чувствую опасения относительно свободы тех, кто молится, потому что тот, кто по-настоящему молится, всегда молится за всех.

Никто не делает зла из-за того, что молится. Если кто-то совершает зло против своего народа, он будет виноват в этом, но нельзя считать злом то, что он молился», – сказал Папа Римский.

Он добавил, что тем, «кто хочет молиться», надо позволить молиться в той церкви, которую они считают своей.

«Пожалуйста, пусть ни одна христианская церковь не будет упразднена прямо или косвенно: церкви не следует трогать», – сказал Франциск.

Он призвал не переставить молиться за то, «чтобы прекратились войны».

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что Виктор Еленский, который занимает должность Председателя Госслужбы по этнополитике и свободе совести, объяснил, как будут определять аффилированность с российской православной церковью после вступления в силу закона «О защите конституционного строя в сфере деятельности религиозных организаций».

«В законе прямо оговаривается, что руководители Украинской православной церкви могут подать заявление о том, что УПЦ выходит из состава русской православной церкви: епископы выходят из состава епископата, синода, синодальных комиссий. Если все-таки будет установлена ​​эта связь, тогда религиозной организации выдается соответствующее предписание, в котором говорится, что организация должна сделать определенные шаги для того, чтобы не быть в составе РПЦ», – сказал Еленский.

Если же, по его словам, предписание вступает в силу, а религиозная организация не выполняет его требований, тогда Государственная служба по этнополитике и свободе совести имеет право подавать в суд. И только суд будет решать судьбу этой организации.

«Этот закон имеет легитимную цель – остановить подрывную деятельность российской православной церкви в Украине», - подчеркнул глава Госслужбы.

Еленский также указал, что при этом соблюдены все нормы европейской рамки в сфере свободы совести.

Еще «Судебно-юридическая газета» писала, Парламент проголосовал во втором чтении и в целом за законопроект, предусматривающий запрещение деятельности религиозных организаций, руководящий центр которых расположен в стране-агрессоре.

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