Папа Римський Франциск відреагував на заборону в Україні релігійних організацій, пов’язаних із рф

Папа Римський Франциск розкритикував заборону в Україні релігійних організацій, які пов'язані із росією.

Як відомо, Президент України Володимир Зеленський підписав закон про заборону релігійних організацій, пов'язаних із рф.

У неділю, 25 серпня, Папа Римський Франциск вирішив прокоментувати це рішення України, пише Vatican News.

Під час недільної зустрічі з вірянами Папа Римський відзначив, що і далі з болем стежить за бойовими діями в Україні та рф.

«І, роздумуючи над нещодавно прийнятим в Україні законом, відчуваю побоювання щодо свободи тих, хто молиться, бо той, хто по-справжньому молиться, завжди молиться за всіх.

Ніхто не чинить зла через те, що молиться. Якщо хтось чинить зло проти свого народу, він буде винен у цьому, але не можна вважати за зло те, що він молився», – сказав Папа Римський.

Він додав, що тим, «хто хоче молитися», треба дозволити молитися в тій церкві, яку вони вважають своєю.

«Будь-ласка, нехай жодна християнська церква не буде скасована прямо чи опосередковано: церкви не слід чіпати», – сказав Франциск.

Він закликав не переставити молитися за те, «щоби припинилися війни».

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що Віктор Єленський, який займає посаду Голови Держслужби з етнополітики та свободи совісті, пояснив, як визначатимуть афілійованість із російською православною церквою після набуття чинності закону «Про захист конституційного ладу у сфері діяльності релігійних організацій».

«В законі прямо обумовлюється, що керівники Української православної церкви можуть подати заяву про те, що УПЦ виходить зі складу російської православної церкви: єпископи виходять зі складу єпископату, синоду, синодальних комісій. Якщо все-таки буде встановлено цей зв’язок, тоді релігійній організації видається відповідний припис, в якому говориться, що організація має зробити певні кроки, для того, щоб не бути у складі РПЦ», – сказав Єленський.

Якщо ж, за його словами, припис набуває чинності, а релігійна організація не виконує його вимог, тоді Державна служба з етнополітики і свободи совісті має право подавати до суду. І тільки суд буде вирішувати долю цієї організації.

«Цей закон має легітимну мету – зупинити підривну діяльність російської православної церкви в Україні», - наголосив голова Держслужби.

Єленський також указав, що при цьому дотримано всі норми європейської рамки у сфері свободи совісті.

Ще «Судово-юридична газета» писала, що Парламент проголосував у другому читанні та в цілому за законопроєкт, що передбачає заборону діяльності релігійних організацій, керівний центр яких розташований у країні-агресорі.

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