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Володимир Зеленський підписав закон про заборону релігійних організацій, пов'язаних із рф

11:03, 24 серпня 2024
У День Незалежності Глава держави підписав закон.
Володимир Зеленський підписав закон про заборону релігійних організацій, пов'язаних із рф
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Як стало відомо 23 серпня, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук підписав законопроєкт про заборону діяльності пов'язаних з росією релігійних організацій. Закон із реєстраційним номером 8371 передали на підпис Президенту України Володимиру Зеленському.

У День Незалежності Глава держави підписав закон. Він має набрати чинності через 30 днів після підписання та оприлюднення.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що Віктор Єленський, який займає посаду Голови Держслужби з етнополітики та свободи совісті, пояснив, як визначатимуть афілійованість із російською православною церквою після набуття чинності закону «Про захист конституційного ладу у сфері діяльності релігійних організацій».

«В законі прямо обумовлюється, що керівники Української православної церкви можуть подати заяву про те, що УПЦ виходить зі складу російської православної церкви: єпископи виходять зі складу єпископату, синоду, синодальних комісій. Якщо все-таки буде встановлено цей зв’язок, тоді релігійній організації видається відповідний припис, в якому говориться, що організація має зробити певні кроки, для того, щоб не бути у складі РПЦ», – сказав Єленський.

Якщо ж, за його словами, припис набуває чинності, а релігійна організація не виконує його вимог, тоді Державна служба з етнополітики і свободи совісті має право подавати до суду. І тільки суд буде вирішувати долю цієї організації.

«Цей закон має легітимну мету – зупинити підривну діяльність російської православної церкви в Україні», - наголосив голова Держслужби.

Єленський також указав, що при цьому дотримано всі норми європейської рамки у сфері свободи совісті.

Як писала «Судово-юридична газета», Парламент проголосував у другому читанні та в цілому за законопроєкт, що передбачає заборону діяльності релігійних організацій, керівний центр яких розташований у країні-агресорі.

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