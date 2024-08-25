Практика судів
  1. В Україні

На Волині судитимуть членів злочинної групи, які дронами переміщували через кордон смолу канабісу

22:00, 25 серпня 2024
Їх викрили прикордонники під час незаконного переміщення через кордон 22 кг смоли канабісу.
На Волині судитимуть членів злочинної групи, які дронами переміщували через кордон смолу канабісу
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Волині скерували до суду справу членів злочинної групи, які переміщували безпілотниками через кордон смолу канабісу.

Жителів Ковельського району обвинувачують у тому, що вони налагодили механізм контрабанди з України у білорусь за допомогою безпілотників смоли канабісу в особливо великих розмірах.

Увечері 8 лютого їх було викрито прикордонниками під час незаконного переміщення через кордон 22 кг смоли канабісу.

Безпілотник та наркотичний засіб, вартість якого становить близько 13 млн грн, вилучені.

Окрім того, у фігурантів вилучені транспортні засоби, мобільні телефони, комп’ютерні пристрої.

На усе вилучене майно накладено арешт. Четверо обвинувачених очікуватимуть вироку під вартою.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Критерієм правомірності нормативно-правового акта додатково є його суспільна значимість та вплив на безпеку людей – Верховний Суд

Верховний Суд звернув увагу на те, що оцінюючи правомірність нормативно-правового акта, варто враховувати його триваючу дію, суспільну значимість, а також вплив на безпеку громадян.

Дані про наявність пацієнта в електронній системі охорони здоров’я зможуть автоматично передаватися до Порталу Дія

З центральної бази даних електронної системи охорони здоров’я до Порталу Дія буде передаватися інформація про наявність відомостей про пацієнта в базі даних ЕСОЗ.

Суд зобовʼязав ТЦК розглянути заяви чоловіка про виправлення даних у Реєстрі військовозобовʼязаних «Оберіг»

У Резерв+ чоловік виявив, що є обмежено придатним, хоча до цього був визнаний непридатним та виключений з обліку - суд визнав протиправною бездіяльність ТЦК щодо ігнорування заяви про виправлення.

На суд покладено саме обов`язок, а не право зупинити провадження у випадку перебування сторони у складі ЗСУ - позиція Верховного Суду

Конструкція норми п. 5 ч. 1 ст. 236 КАСУ носить імперативний характер та покладає на суд саме обов`язок, а не право зупинити провадження у випадку перебування сторони у складі ЗСУ або інших утворених відповідно до закону військових формувань, що переведені на воєнний стан або залучені до проведення АТО.

Чи зможуть обвинувачені, які займали особливо відповідальне становище, вийти з-під варти в обмін на військову службу - Верховна Рада прийняла зміни

Верховна Рада передбачила нові умови скасування тримання під вартою в обмін на військову службу.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Юрій Бориславський
    Юрій Бориславський
    голова Залізничного районного суду м. Львова