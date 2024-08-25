На Волині судитимуть членів злочинної групи, які дронами переміщували через кордон смолу канабісу

На Волині скерували до суду справу членів злочинної групи, які переміщували безпілотниками через кордон смолу канабісу.
Жителів Ковельського району обвинувачують у тому, що вони налагодили механізм контрабанди з України у білорусь за допомогою безпілотників смоли канабісу в особливо великих розмірах.
Увечері 8 лютого їх було викрито прикордонниками під час незаконного переміщення через кордон 22 кг смоли канабісу.
Безпілотник та наркотичний засіб, вартість якого становить близько 13 млн грн, вилучені.
Окрім того, у фігурантів вилучені транспортні засоби, мобільні телефони, комп’ютерні пристрої.
На усе вилучене майно накладено арешт. Четверо обвинувачених очікуватимуть вироку під вартою.
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