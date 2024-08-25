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Гарріс зібрала понад півмільйона доларів з моменту виходу Байдена з президентських перегонів

16:10, 25 серпня 2024
Кампанія Камали Харріс зібрала за останній місяць рекордну суму.
Гарріс зібрала понад півмільйона доларів з моменту виходу Байдена з президентських перегонів
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На минулому тижні кампанія віцепрезидента США Камали Гарріс зібрала 82 мільйони доларів на з'їзді демократів у Чикаго. Загалом загальний обсяг коштів склав 540 млн доларів після оголошення про вихід президента Джо Байдена з передвиборчих перегонів, пише Bloomberg.

Як зазначив глава передвиборчої кампанії Джен О'Меллі Діллон, рекордну суму було зібрано за останній місяць, і після промови Гарріс на з'їзді кампанія встановила годинний рекорд за внесками.

Серед жертводавців особливо виділяються жінки, які становлять дві третини від загального числа перших донорів.

Волонтери вже записалися на 200 тисяч чергувань, щоб підтримати кампанію.

Гарріс і її кандидат Тім Волц планують тур штатом Джорджія цього тижня, тоді як колишній президент Дональд Трамп виступить із промовою про економіку і проведе заходи у Вісконсині та Пенсильванії.

Раніше Камала Гарріс вперше висловила позицію щодо України та заявила, що твердо стоятиме на боці України та союзників з НАТО.

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