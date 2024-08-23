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Камала Гарріс вперше висловила позицію щодо України

13:10, 23 серпня 2024
Гарріс заявила, що твердо стоятиме на боці України та союзників з НАТО.
Камала Гарріс вперше висловила позицію щодо України
Джерело фото: EPA
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Віцепрезидентка США Камала Гарріс у своїй промові на з’їзді Демократичної парії США в Чикаго заявила, що буде підтримувати Україну у разі її перемоги на виборах президента.

Нагадаємо, що демократи офіційно обрали Камалу Гарріс кандидаткою на посаду президента США.

Зокрема, як пишуть у ЗМІ, Гарріс обрала доволі вдалу тактику, підносячи себе як прокурора, борчиню зі злочинним світом і насильниками жінок, що протистоїть злочинцеві та абʼюзеру.

«Я знаю типаж Дональда Трампа», – ця фраза вже стала мемом.

Як пише Укрінформ, вона робить ставку на середній клас, обіцяючи зниження податків для нього з одночасним посиленням тиску на компанії, які «завищують» ціни й наживаються на прибутках. Ще вона обіцяє чинити спротив усіляким спробам запровадити імпортні мита, зокрема й на китайські товари, оскільки це теж впливає на внутрішні ціни.

Список добрих справ, які обіцяє Гарріс, доволі великий, частину з них вона проголосила на з’їзді: від свободи абортів і здешевлення ліків до розширення кількості робочих місць, доступного медстрахування, дешевшого житла.

Крім того, вона майже повністю перехопила «міграційну» тему республіканців, котрі традиційно відстоюють жорсткі заходи боротьби з нелегалами на мексиканському кордоні. Демократи не втомлюються повторювати, що саме трампісти не дали сенату можливості ухвалити двопартійний законопроєкт, спрямований на боротьбу з припливом мігрантів з півдня. Про це Гарріс говорила й на з’їзді, пообіцявши зробити його законом у разі її перемоги.

Щодо України, то Гарріс пообіцяла в разі її перемоги на виборах твердо стояти на нашому боці.

За її словами, за п’ять днів до нападу рф на Україну вона зустрічалася з Президентом Володимиром Зеленським, «щоб попередити його про плани росії стосовно вторгнення».

«Я допомагала мобілізувати понад 50 країн світу для захисту від путінської агресії, і як президент я твердо стоятиму на боці України й наших союзників з НАТО», – наголосила Гарріс.

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