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Камала Гаррис впервые высказала позицию относительно Украины

13:10, 23 августа 2024
Гаррис заявила, что будет твердо стоять на стороне Украины и союзников с НАТО.
Камала Гаррис впервые высказала позицию относительно Украины
Источник фото: EPA
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Вице-президентка США Камала Гаррис в своей речи на съезде Демократической парии США в Чикаго заявила, что будет поддерживать Украину в случае ее победы на выборах президента.

Напомним, что демократы официально избрали Камалу Гаррис кандидатом на пост президента США.

В частности, как пишут в СМИ, Гаррис выбрала довольно удачную тактику, преподнося себя как прокурора, борчину с преступным миром и насильниками женщин, которая противостоти преступнику и абьюзеру.

«Я знаю типаж Дональда Трампа», - эта фраза уже стала мемом.

Как пишет Укринформ, она делает ставку на средний класс, обещая снижение налогов для него с одновременным усилением давления на компании, которые «завышают» цены и наживаются на доходах. Еще она обещает оказывать сопротивление всяческим попыткам ввести импортные пошлины, в том числе и на китайские товары, поскольку это тоже влияет на внутренние цены.

Список добрых дел, которые обещает Гаррис, достаточно велик, часть из них она провозгласила на съезде: от свободы абортов и удешевления лекарств до расширения количества рабочих мест, доступного медстрахования, более дешевого жилья.

Кроме того, она почти полностью перехватила «миграционную» тему республиканцев, традиционно отстаивающих жесткие меры по борьбе с нелегалами на мексиканской границе. Демократы не устают повторять, что именно трамписты не дали сенату возможности принять двухпартийный законопроект, направленный на борьбу с притоком мигрантов с юга. Об этом Гаррис говорила и на съезде, пообещав сделать его законом в случае победы.

Что касается Украины, то Гаррис пообещала в случае ее победы на выборах твердо стоять на нашей стороне.

По ее словам, за пять дней до нападения рф на Украину она встречалась с Президентом Владимиром Зеленским, «чтобы предупредить его о планах россии относительно вторжения».

«Я помогала мобилизовать более 50 стран мира для защиты от путинской агрессии, и как президент я буду твердо стоять на стороне Украины и наших союзников из НАТО», – подчеркнула Гаррис.

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