В ряд судов в разных областях начали поступать сообщения о заминировании

Проводятся мероприятия по эвакуации работников и посетителей судов.

Иллюстративные фото, источник - oporaua.org

23 августа ряду судебных учреждений поступило сообщение о заминировании.

В частности, речь идет о:

Житомирский апелляционный суд,

Хозяйственный суд Ивано-Франковской области,

Баштанского районного суда Николаевской области,

Белопольский районный суд Сумской области,

Менский районный суд Черниговской области,

Сокирянский районный суд Черновицкой области,

Черновицкий районный суд Винницкой области,

Городенковский районный суд Ивано-Франковской области ,

Нововодолажский районный суд Харьковской области,

Тисменицкий районный суд Ивано-Франковской области,

Великомихайловский районный суд Одесской области,

Хозяйственный суд Одесской области,

Киевский апелляционный суд,

Братский районный суд Николаевской области,

Дергачевский районный суд Харьковской области.

Проводятся мероприятия по эвакуации работников и посетителей судов.

Правоохранительные органы производят соответствующие работы.

О возобновлении работы судебные учреждения сообщат дополнительно.

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