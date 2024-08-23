В ряд судов в разных областях начали поступать сообщения о заминировании

13:07, 23 августа 2024
Проводятся мероприятия по эвакуации работников и посетителей судов.
Иллюстративные фото, источник - oporaua.org
23 августа ряду судебных учреждений поступило сообщение о заминировании.
В частности, речь идет о:
- Житомирский апелляционный суд,
- Хозяйственный суд Ивано-Франковской области,
- Баштанского районного суда Николаевской области,
- Белопольский районный суд Сумской области,
- Менский районный суд Черниговской области,
- Сокирянский районный суд Черновицкой области,
- Черновицкий районный суд Винницкой области,
- Городенковский районный суд Ивано-Франковской области ,
- Нововодолажский районный суд Харьковской области,
- Тисменицкий районный суд Ивано-Франковской области,
- Великомихайловский районный суд Одесской области,
- Хозяйственный суд Одесской области,
- Киевский апелляционный суд,
- Братский районный суд Николаевской области,
- Дергачевский районный суд Харьковской области.
Проводятся мероприятия по эвакуации работников и посетителей судов.
Правоохранительные органы производят соответствующие работы.
О возобновлении работы судебные учреждения сообщат дополнительно.
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