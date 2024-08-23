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В латвийском Вильнюсе переименуют улицы, названные в честь советских писателей

16:06, 23 августа 2024
Названия избрали жители Вильнюса, принявшие участие в муниципальном опросе.
В латвийском Вильнюсе переименуют улицы, названные в честь советских писателей
Источник фото: lrytas.lt
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Власти Вильнюса планируют переименовать несколько улиц, которые названы именами советских писателей. Об этом пишет LRT.

Так, улица, названная в честь поэтессы Саломеи Нерис, будет переименована в улицу Ветрунге, а улица, названная в честь писателя Людаса Гиры, будет переименована в честь партизанского лидера Лионгинаса Балюкевичюса-Дзукаса.

Отмечается, что названия избрали жители Вильнюса, принявшие участие в муниципальном опросе. На следующей неделе депутаты Вильнюсского городского совета должны проголосовать за смену названий улиц.

В СМИ добавляют, что смена названий является частью текущей десоветизации публичных пространств. Комиссия по десоветизации страны признала названия двух улиц такими, что нарушают запрет на пропаганду авторитарных и тоталитарных режимов.

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