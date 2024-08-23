У латвійському Вільнюсі перейменують вулиці, названі на честь радянських письменників

Назви обрали жителі Вільнюса, які взяли участь у муніципальному опитуванні.

Джерело фото: lrytas.lt

Влада Вільнюса планує перейменувати кілька вулиць, які названі іменами радянських письменників. Про це пише LRT.

Так, вулицю, названу на честь поетеси Саломеї Неріс, буде перейменовано на вулицю Ветрунге, а вулиця, названа на честь письменника Людаса Гіри, буде перейменована на честь партизанського лідера Ліонґінаса Балюкевічюса-Дзукаса.

Зазначається, що назви обрали жителі Вільнюса, які взяли участь у муніципальному опитуванні. Наступного тижня депутати Вільнюської міської ради мають проголосувати за зміну назв вулиць.

У ЗМІ додають, що зміна назв є частиною поточної дерадянізації публічних просторів. Комісія з дерадянізації країни визнала назви двох вулиць такими, що порушують заборону про пропаганду авторитарних і тоталітарних режимів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.