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У латвійському Вільнюсі перейменують вулиці, названі на честь радянських письменників

16:06, 23 серпня 2024
Назви обрали жителі Вільнюса, які взяли участь у муніципальному опитуванні.
У латвійському Вільнюсі перейменують вулиці, названі на честь радянських письменників
Джерело фото: lrytas.lt
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Влада Вільнюса планує перейменувати кілька вулиць, які названі іменами радянських письменників. Про це пише LRT.

Так, вулицю, названу на честь поетеси Саломеї Неріс, буде перейменовано на вулицю Ветрунге, а вулиця, названа на честь письменника Людаса Гіри, буде перейменована на честь партизанського лідера Ліонґінаса Балюкевічюса-Дзукаса.

Зазначається, що назви обрали жителі Вільнюса, які взяли участь у муніципальному опитуванні. Наступного тижня депутати Вільнюської міської ради мають проголосувати за зміну назв вулиць.

У ЗМІ додають, що зміна назв є частиною поточної дерадянізації публічних просторів. Комісія з дерадянізації країни визнала назви двох вулиць такими, що порушують заборону про пропаганду авторитарних і тоталітарних режимів.

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