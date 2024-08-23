Практика судов
  1. В Украине

Стало известно, какие документы может потребовать налоговая во время трудовых проверок

21:12, 23 августа 2024
Для выяснения факта надлежащего оформления трудовых отношений с работником, осуществляющим трудовую деятельность, могут использоваться документы, удостоверяющие личность, или другие документы, позволяющие его идентифицировать.
Стало известно, какие документы может потребовать налоговая во время трудовых проверок
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Государственная налоговая служба разъяснила, какие документы могут требоваться в ходе трудовых проверок.

Так, согласно подпункту 75.1.2 НКУ, документальной проверкой считается проверка, предметом которой является, в частности, соблюдение работодателем законодательства о заключении трудового договора, оформление трудовых отношений с работниками (наемными лицами) и которая проводится на основании налоговых деклараций (расчетов), финансовой, статистической и другой отчетности, регистров налогового и бухгалтерского учета, ведение которых предусмотрено законом, первичных документов, используемых в бухгалтерском и налоговом учете и связанных с начислением и уплатой налогов и сборов, выполнением требований другого законодательства, контроль за соблюдением которого возложен на контролирующие органы, а также полученных в установленном законодательством порядке контролирующим органом документов и налоговой информации, в том числе по результатам проверок других налогоплательщиков.

Подпунктом 75.1.3 НКУ установлено, что фактической считается проверка, производимая по месту фактического производства налогоплательщиком деятельности, расположения хозяйственных или других объектов права собственности такого плательщика.

Такая проверка осуществляется контролирующим органом, в частности, по соблюдению работодателем законодательства по заключению трудового договора, оформлению трудовых отношений с работниками (наемными лицами).

Налогоплательщик обязан предоставить должностным (должностным) лицам контролирующих органов в полном объеме все документы, принадлежащие или связанные с предметом проверки. Такая обязанность возникает у налогоплательщика после начала проверки (пункт 85.2 НКУ).

При проведении фактической проверки в части соблюдения работодателем законодательства о заключении трудового договора, оформлении трудовых отношений с работниками (наемными лицами), в том числе тем, которым установлены испытания, проверяется наличие надлежащего оформления трудовых отношений, выясняются вопросы ведения учета работы, исполненной работником, учета затрат на оплату труда, сведения об оплате труда работника.

Для выяснения факта надлежащего оформления трудовых отношений с работником, осуществляющим трудовую деятельность, могут использоваться документы, удостоверяющие личность, или другие документы, позволяющие его идентифицировать (должностное удостоверение, водительское удостоверение, санитарная книжка и т.п.) (пункт 80.6 НКУ) .

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Судей из судов, территориальная подсудность которых была изменена, лучше отправлять в суды, в которые переданы их дела – Верховный Суд

В Верховном Суде пытаются сбалансировать нагрузку между судами, которым была определена территориальная подсудность судов, расположенных на оккупированных территориях.

Назначен новый член Этического совета: что известно

Членом Этического совета для проверки кандидатов на должности членов Высшего совета правосудия назначен бывший прокурор из США Питер Ф. Шенк.

Военнослужащие, ставшие лицами с инвалидностью, смогут подавать документы через ЦНАП для установления факта непосредственного участия в обороне

Кабмин внес изменения в порядок установления факта непосредственного участия в мероприятиях, необходимых для обеспечения обороны Украины.

Украина снова начнет продавать электроэнергию за границу – Укрэнерго

С 25 августа Украина планирует возобновить продажу электроэнергии в соседние страны.

Верховный Суд объяснил, какие доказательства должны исследовать суды по делам о невыплате военнослужащим 100 тысяч грн

Военнослужащий обратился в суд в связи с невыплатой ему вознаграждения в 100 тысяч грн на том основании, что его участие в боевых действиях подтверждается справкой воинской части, не соответствующей форме.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Євген Крук
    Євген Крук
    суддя Вищого антикорупційного суду
  • Сергій Марцинкевич
    Сергій Марцинкевич
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Наталія Яценко
    Наталія Яценко
    суддя Оболонського районного суду міста Києва
  • Михайло Мацунич
    Михайло Мацунич
    суддя Закарпатського апеляційного суду