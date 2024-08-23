В Одесской области подросток принес домой взрывное устройство, которое сдетонировало: парень находится в тяжелом состоянии

14-летний юноша получил минно-взрывные травмы, политравмы, закрытую черепно-мозговую травму, тяжелые травмы рук.

В одном из сел Одесской области подросток нашел взрывчатку, а когда он принес домой и начал разбирать, она детонировала. Парня госпитализировали в тяжелом состоянии. Об этом сообщает полиция Одесской области.

В селе Нерубайской общины 21 августа подросток нашел взрывоопасные предметы и принес домой и оставил в подсобном помещении. Вечером 22 августа начал разбирать их и один из предметов взорвался.

В результате взрыва 14-летний юноша получил минно-взрывные травмы, политравмы, закрытую черепно-мозговую травму, тяжелые травмы рук. Он госпитализирован, находится в тяжелом состоянии.

На месте происшествия работали следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции и специалисты управления взрывотехнической службы областной полиции. Из домовладения правоохранители изъяли найденные парнем предметы, в том числе фрагменты, вероятно, от артиллерийского снаряда.

По данному факту следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ст. 263 УК Украины. Речь идет о незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами. В рамках производства назначены экспертизы. Следствие продолжается. Устанавливаются все происшествия.

«В очередной раз призываем граждан не трогать опасные находки, а сообщать о них на спецлинии Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям по номеру 101 или Национальной полиции под номером 102. Также просим родителей контролировать досуг детей и обучать их правилам безопасности жизнедеятельности», - подчеркнули правоохранители.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.