До низки судів в різних областях почали надходити повідомлення про замінування

13:07, 23 серпня 2024
Проводяться заходи евакуації працівників та відвідувачів судів.
Ілюстративне фото, джерело - oporaua.org
23 серпня низці судових установ надійшло повідомлення про замінування.
Зокрема, йдеться про:
- Житомирський апеляційний суд,
- Господарський суд Івано-Франківської області,
- Баштанського районного суду Миколаївської області,
- Білопільський районний суд Сумської області,
- Менський районний суд Чернігівської області,
- Сокирянський районний суд Чернівецької області,
- Чернівецький районний суд Вінницької області,
- Городенківський районний суд Івано-Франківської області,
- Нововодолазький районний суд Харківської області,
- Тисменицький районний суд Івано-Франківської області,
- Великомихайлівський районний суд Одеської області,
- Господарський суд Одеської області, Київський апеляційний суд,
- Братський районний суд Миколаївської області,
- Дергачівський районний суд Харківської області.
Проводяться заходи евакуації працівників та відвідувачів судів.
Правоохоронні органи проводять відповідні роботи.
Про відновлення роботи судові установи повідомлять додатково.
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