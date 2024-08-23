До низки судів в різних областях почали надходити повідомлення про замінування

Проводяться заходи евакуації працівників та відвідувачів судів.

Ілюстративне фото, джерело - oporaua.org

23 серпня низці судових установ надійшло повідомлення про замінування.

Зокрема, йдеться про:

Житомирський апеляційний суд,

Господарський суд Івано-Франківської області,

Баштанського районного суду Миколаївської області,

Білопільський районний суд Сумської області,

Менський районний суд Чернігівської області,

Сокирянський районний суд Чернівецької області,

Чернівецький районний суд Вінницької області,

Городенківський районний суд Івано-Франківської області,

Нововодолазький районний суд Харківської області,

Тисменицький районний суд Івано-Франківської області,

Великомихайлівський районний суд Одеської області,

Господарський суд Одеської області, Київський апеляційний суд,

Братський районний суд Миколаївської області,

Дергачівський районний суд Харківської області.

Проводяться заходи евакуації працівників та відвідувачів судів.

Правоохоронні органи проводять відповідні роботи.

Про відновлення роботи судові установи повідомлять додатково.

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