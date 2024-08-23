Практика судів
  1. В Україні
  2. / Суд інфо

До низки судів в різних областях почали надходити повідомлення про замінування

13:07, 23 серпня 2024
Проводяться заходи евакуації працівників та відвідувачів судів.
До низки судів в різних областях почали надходити повідомлення про замінування
Ілюстративне фото, джерело - oporaua.org
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

23 серпня низці судових установ надійшло повідомлення про замінування.

Зокрема, йдеться про:

  • Житомирський апеляційний суд,
  • Господарський суд Івано-Франківської області,
  • Баштанського районного суду Миколаївської області,
  • Білопільський районний суд Сумської області,
  • Менський районний суд Чернігівської області,
  • Сокирянський районний суд Чернівецької області,
  • Чернівецький районний суд Вінницької області,
  • Городенківський районний суд Івано-Франківської області,
  • Нововодолазький районний суд Харківської області,
  • Тисменицький районний суд Івано-Франківської області,
  • Великомихайлівський районний суд Одеської області,
  • Господарський суд Одеської області, Київський апеляційний суд,
  • Братський районний суд Миколаївської області,
  • Дергачівський районний суд Харківської області.

Проводяться заходи евакуації працівників та відвідувачів судів.

Правоохоронні органи проводять відповідні роботи.

Про відновлення роботи судові установи повідомлять додатково.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Омбудсмен назвав шокуючою заборону оскарження до суду примусового вилучення землі та будинків в Ужгородському районі Закарпатської області

Шокуючим є нюанс, що оскарження до суду або адміністративного органу рішень Закарпатської ОДА про примусове відчуження земельної ділянки, іншого об’єкта нерухомого майна взагалі не допускається - Дмитро Лубінець прокоментував новий закон.

Верховна Рада розгляне зміни до КК і КПК щодо запобігання уникненню відповідальності особами, що вчинили злочини проти нацбезпеки

Назву розділу І Особливої частини КК «Злочини проти основ національної безпеки України» замінять на «кримінальні правопорушення проти основ національної безпеки України».

Уряд затвердив новий вигляд повісток від ТЦК

Кабмін затвердив зовнішній вигляд повісток на бланку та повісток, які будуть формуватися через Реєстр «Оберіг».

ВККС вже вчетверте виключає запитання з тестів для іспитів на посади суддів місцевих та апеляційних судів

У ВККС кажуть, що всі питання щодо якості тестових завдань слід адресувати НШСУ.

На суд покладено саме обов`язок, а не право зупинити провадження у випадку перебування сторони у складі ЗСУ - позиція Верховного Суду

Конструкція норми п. 5 ч. 1 ст. 236 КАСУ носить імперативний характер та покладає на суд саме обов`язок, а не право зупинити провадження у випадку перебування сторони у складі ЗСУ або інших утворених відповідно до закону військових формувань, що переведені на воєнний стан або залучені до проведення АТО.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Євген Крук
    Євген Крук
    суддя Вищого антикорупційного суду
  • Сергій Марцинкевич
    Сергій Марцинкевич
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Наталія Яценко
    Наталія Яценко
    суддя Оболонського районного суду міста Києва
  • Михайло Мацунич
    Михайло Мацунич
    суддя Закарпатського апеляційного суду