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Камала Гарріс збільшила відрив від Дональда Трампа, але він є лідиром в ключових штатах

17:54, 29 серпня 2024
Відрив між політиками збільшився до чотирьох відсоткових пунктів.
Камала Гарріс збільшила відрив від Дональда Трампа, але він є лідиром в ключових штатах
Фото: bbc.co.uk
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Кандидатка в президенти США від Демократичної партії Камала Гарріс вдалося дещо збільшити відрив від представника Республіканської партії Дональда Трампа.

Опитування Reuters/Ipsos, яке було опубліковане 29 серпня, свідчить, що загальнонаціональний рейтинг Камали Гарріс наразі становить 45%, тоді як Дональда Трампа – 41%. Таким чином, відрив між ними збільшився з трьох до чотирьох відсоткових пунктів.

Збільшенню показників Гарріс посприяло передусім зростання підтримки демократки з боку жінок та виборців латиноамериканського походження.

У Reuters зазначають, що загальнонаціональні опитування дають важливі сигнали про погляди електорату США, але переможця виборів визначають саме результати голосування в кожному штаті.

Проте видання зазначає, що 7 штатах, які вирішили долю виборів 2020 року – Аризона, Вісконсин, Джорджія, Мічиган, Невада, Пенсильванія та Північна Кароліна, – Трамп наразі дещо випереджає Гарріс — 45% до 43%.

Раніше Дональд Трамп анонсував графік дебатів з Камалою Гарріс, а також було ухвалено їх правила.

Додамо, Гарріс зібрала понад півмільйона доларів з моменту виходу Байдена з президентських перегонів.

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