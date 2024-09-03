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Верховна Рада провалила голосування за підвищення податків, але повернеться до нього – вірогідно, разом з реформою митниці

14:17, 3 вересня 2024
Законопроект про підвищення податків можуть прийняти разом з реформою митниці.
Верховна Рада провалила голосування за підвищення податків, але повернеться до нього – вірогідно, разом з реформою митниці
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Верховна Рада 3 вересня не змогла прийняти доопрацьований законопроект про підвищення податків 11416-д – не вистачило 3 голосів. Його відправили на повторне перше читання. Як зазначив перший заступник голови Комітету ВР з питань податкової політики Ярослав Железняк, спочатку потрібно прийняти реформу митниці.

Нагадаємо, 29 серпня Комітет з питань податкової політики рекомендував Верховній Раді прийняти у другому читанні та в цілому законопроект 6490-д щодо встановлення особливостей проходження служби в митних органах та проведення атестації посадових осіб митних органів.

Слід зауважити, що наразі вже екс-спецпредставник США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер раніше заявила, що «Сполучені Штати Америки рекомендують Україні зосередитися на збільшенні прибутків через реформування митниці та боротьбу із сірими ринками, а не на підвищенні податків». Водночас у МВФ підтримують підвищення податків.

Втім, незрозуміло, наскільки швидко таке реформування митниці може дати результат у разі його прийняття. Адже, за словами голови бюджетного Комітету та міністра фінансів України українські військові можуть залишитися без зарплат вже у кінці вересня, якщо Верховна Рада не встигне додати на оборону 500 млрд грн і прийняти підвищення податків.

При цьому міжнародні партнери не фінансують виплату зарплат військовослужбовцям.

Нагадаємо, що від підвищення податків уряд спочатку сподівався отримати в 2024 році 125 млрд грн. Втім, доопрацьований законопроект про підвищення податків 11416-д передбачає лише 30 млрд.

Одночасно потреба видатків на оборону складає 500 млрд грн вже в цьому році.

Як писала «Судово-юридична газета», 3 вересня Верховна Рада схвалила за основу законопроект 11417 про зміни до бюджету і збільшення видатків на оборону на 500 млрд.

Автор: Наталя Мамченко 

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