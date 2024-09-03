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Охоронятимуть морські кордони: у ЗСУ анонсували появу нових типів дронів

16:22, 3 вересня 2024
Командувач Сил безпілотних систем Вадим Сухаревський анонсував появу нових багатофункціональних морських безекіпажних систем.
Охоронятимуть морські кордони: у ЗСУ анонсували появу нових типів дронів
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В Україні з'являться багатофункціональні морські безекіпажні системи, які забезпечуватимуть наші морські кордони. Про це інтерв'ю ArmyInform розповів командувач Сил безпілотних систем ЗСУ  Вадим Сухаревський.

"Багатофункціональні морські безекіпажні системи - це те, що дуже скоро побачить світ, побачить наша держава. Вони будуть забезпечувати наші морські кордони. Це наша мета, і ми до неї впевнено йдемо", - зазначив Сухаревський.

Також він сказав, що наземні роботизовані комплекси пов’язані з цілою низкою викликів.

"У нас досить наукомістке виробництво, але ми наразі лише на початковому етапі, триває розробка інституційного полігону, на якому це все тестується, випробовуються тактики тощо. Наземні системи виконують багато різних дій, окрім того, є системи дистанційного мінування, евакуації поранених. Ми дивимось на роки вперед, і нас цікавить організація системи на довгі роки", - наголосив Сухаревський.

За його словами, сьогодні завдяки використанню морських систем чорноморський флот рф майже зійшов з арени, втік із Севастополя.

"Це всесвітньо відомий факт, що Україна дала бій на морі без флоту. Тому в цьому заслуга якраз і новонародженої тактики, і стратегії дій на морі", - повідомив Сухаревський.

Нагадаємо, що Верховна Рада остаточно підтримала утвердження Сил безпілотних систем.

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