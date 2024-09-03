СБУ затримала ексрегіонала, який готував вбивство Дмитра Гордона та диверсії на Укрзалізниці

Як повідомляється, групу диверсантів із чотирьох осіб координував колишній народний депутат від забороненої «Партії регіонів».

Фото: Офіс Генпрокурора

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У Києві викрили агентурну мережу елітного підрозділу російської фсб – Департаменту контррозвідувальних операцій. Її діяльність координував колишній народний депутат від забороненої "Партії регіонів", повідомляє Служба безпеки України.

За даними СБУ, агентурна мережа складалась із чотирьох осіб (виконавець диверсій, постачальник вибухових пристроїв та агентка, яка спеціалізувалася на зовнішньому спостереженні), а координацією в Україні займався колишній нардеп.

Як стало відомо, для зриву логістики Сил оборони агенти планували серію підривів на шляхах Укрзалізниці. Зокрема, російська спецслужба поставила їм завдання: підірвати одну із колій на Київщині.

Правоохоронці стверджують, що затримані підірвали залізничну колію на Полтавщині, щоб перешкодити логістиці ЗСУ.

Також агенти збирали дані про українських діячів, які "цікавили" фсб: місця проживання та відвідування, графік дня та коло спілкування певних осіб.

"Усе це – з метою подальшої фізичної ліквідації цих діячів. Серед тих, на кого російські спецслужби готували замовне вбивство був український журналіст Дмитро Гордон", – зазначили в СБУ.

Усіх чотирьох фігурантів разом з депутатом затримано. Повідомляється, що під час обшуків у них виявили засоби зв’язку та електронні пристрої із доказами розвідувально-підривної діяльності на користь рф.

Їм повідомили про підозри залежно від вчинених злочинів: ст. 111 (державна зрада), ст. 113 (диверсія), ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу.

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