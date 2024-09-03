СБУ задержала экс-регионала, готовившего убийство Дмитрия Гордона и диверсии на Укрзализныце

Как сообщается, группу диверсантов из четырех человек координировал бывший народный депутат от запрещенной Партии регионов.

В Киеве разоблачили агентурную сеть элитного подразделения российской фсб – Департамента контрразведывательных операций. Ее деятельность координировал бывший народный депутат от запрещенной Партии регионов, сообщает Служба безопасности Украины.

По данным СБУ, агентурная сеть состояла из четырех человек (исполнитель диверсий, поставщик взрывных устройств и агент, специализировавшийся на внешнем наблюдении), а координацией в Украине занимался бывший нардеп.

Как стало известно, для срыва логистики сил обороны агенты планировали серию подрывов на путях Укрзализныци. В частности, российская спецслужба поставила им задачу: взорвать один из путей на Киевщине.

Правоохранители утверждают, что задержанные взорвали железнодорожный путь в Полтавской области, чтобы помешать логистике ВСУ.

Также агенты собирали данные об украинских деятелях, которые "интересовали" фсб: места жительства и посещения, график дня и круг общения определенных лиц.

"Все это - с целью дальнейшей физической ликвидации этих деятелей. Среди тех, на кого российские спецслужбы готовили заказное убийство, был украинский журналист Дмитрий Гордон", - отметили в СБУ.

Все фигуранты вместе с депутатом задержаны. Сообщается, что во время обысков у них были обнаружены средства связи и электронные устройства с подтверждениями разведывательно-подрывной деятельности в пользу рф.

Им сообщили о подозрениях в зависимости от совершенных преступлений: ст. 111 (государственная измена), ст. 113 (диверсия), ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса.

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