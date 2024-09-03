Верховная Рада одобрила увеличение расходов на оборону на 500 млрд грн

Верховная Рада 3 сентября приняла в первом чтении законопроект Кабмина 11417 об увеличении расходов на оборону на 500 млрд.
В редакции, внесенной Кабмином, законопроект предусматривает увеличение следующих расходов.
Дополнительно 185,8 млрд грн – на закупки и модернизацию военной техники и вооружения ВСУ,
147,2 млрд грн – на ВСУ,
48,2 млрд грн – Национальной гвардии,
41,9 млрд грн – Государственной пограничной службе,
40,7 млрд грн – Государственной специальной службе транспорта Минобороны,
15,2 млрд грн – Национальной полиции,
7,5 млрд грн – ГУР МО,
5,1 млрд грн – СБУ,
2,8 млрд грн – ГСЧС,
503 млн грн – СВР,
258,3 млн грн – Госспецсвязи,
138,7 млн грн – УГО.
Средства будут направляться на денежное довольствие военных и на закупку военной и специальной техники.
При этом, как ранее сообщала глава бюджетного комитета Рады Роксолана Пидласа, военные могут остаться без зарплат уже в конце сентября, если Верховная Рада не успеет прибавить на оборону 500 млрд грн и принять повышение налогов.
В то же время парламент доработает законопроект об увеличении расходов ко второму чтения. Вопрос в том, что если сначала Кабмин путем повышения налогов принятием законопроекта 11416 надеялся получить 125 млрд грн в 2024 году, то теперь эта сумма сократилась более чем в 4 раза – до 30 млрд грн (законопроект 11416-д).
«Вместо 125 млрд. грн. в 2024 году мы (возможно) получим 30 млрд. грн. от повышения налогов. В то же время потребности сектора безопасности и обороны, которые обеспечиваются только внутренними поступлениями, остаются на уровне почти 500 млрд грн», - отметила председатель Комитета Верховной Рады по бюджету Роксолана Пидласа, пояснив, какие источники покрытия расходов предлагает Минфин.
Так, она сравнила правительственный проект об увеличении расходов 11417 и предлагаемую «комитетскую версию» (которую 2 сентября рассмотрел Комитет по вопросам бюджета):
Основные позиции сокращения расходов:
«В то же время нам придется восстановить расходы на обслуживание государственного долга в сумме +14,9 млрд грн, потому что в августе (после регистрации законопроекта 11417) 24,5 млрд грн было направлено по обслуживанию долга на Резервный фонд Государственного бюджета, о чем я уже писала выше.
А также создать новую субвенцию для ОМС (+2 млрд грн) на питание учащихся начальных классов», - отметила Пидласа.
Она добавила, что еще одна важная норма «комитетской версии» законопроекта 11417 – предлагается изменить принцип распределения «военного НДФЛ» на три месяца 2024 года: сейчас только 25% «военного НДФЛ» уходит в общий фонд госбюджета, предлагается увеличить эту долю до 59% , а по специальному фонду оставить 41% и отменить направление «военного НДФЛ» на Минстратегпром. Это увеличит ресурс бюджета для ВСУ и других военных на 11,2 млрд. грн.
Автор: Наталя Мамченко
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