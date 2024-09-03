Кабмин урегулировал порядок оформления документов и перевозки медицинского каннабиса

Созданы требования для оформления документов и условия для перевозки медицинского каннабиса.

Как писала «Судебно-юридическая газета», 16 августа вступил в силу закон о легализации медицинского каннабиса. Украина присоединилась к перечню ведущих стран мира, где разрешено использование таких лекарств.

Кабинет министров урегулировал порядок оформления документов и перевозки конопли для медицинских целей.

Так, Правительство 3 сентября изменило постановление № 366 «Об утверждении Порядка перевозки наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров на территории Украины и оформление необходимых документов». Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

«Созданы нормативные условия для осуществления деятельности по перевозке наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, а также конопли для медицинских целей, растительной субстанции каннабиса и производимых (изготовленных) из них лекарственных средств на территории Украины. Установлены требования и определены особенности перевозки наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, а также конопли для медицинских целей, растительной субстанции каннабиса и производимых (изготовленных) из них лекарственных средств на территории Украины», — отметил Мельничук.

Также определены требования к порядку оформления документов, необходимых для перевозки наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, а также конопли для медицинских целей, растительной субстанции каннабиса и производимых (изготовленных) из них лекарственных средств.

Как отмечается, изменения внесены с целью выполнения требований закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно государственного регулирования обращения растений рода конопли (Cannabis) для использования в учебных целях, образовательной, научной и научно-технической деятельности, производства наркотических средств, психотропных веществ и лекарственных средств для расширения доступа пациентов к необходимому лечению».

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