В Киеве подозревают администраторов сервисных центров МВД, которые помогали должникам переоформить автомобили без уплаты штрафов

Для этого они вносили в базу данные лиц с ошибками, таким образом получали информацию о том, что у автовладельца нет никаких задолженностей.

В Киеве объявлено подозрение пяти администраторам сервисных центров МВД, которые помогали должникам переоформить автомобили без уплаты штрафов. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

Им сообщено о подозрении в служебном подлоге и несанкционированных действиях с информацией из реестров должников (ч.1 ст. 362, ч. 3 ст. 362, ч. 1 ст. 366 УК Украины).

Установлено, что администраторы, несмотря на имеющуюся информацию в автоматизированной системе «Единый реестр должников» о привлечении лиц к административной ответственности и их пребывании в статусе должников, помогали переоформить их автомобили на новых владельцев. Для этого они вносили в базу данные лиц с ошибками, таким образом получали информацию о том, что у автовладельца нет никаких задолженностей.

В настоящее время установлено 36 фактов перерегистрации автомобилей в течение 2022-2023 годов на основании сфальсифицированных регистраторами данных.

Им доложено о подозрении. Досудебное расследование продолжается. Решается вопрос об избрании мер подозреваемым и отстранении их от должностей.

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