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У Києві підозрюють адміністраторів сервісних центрів МВС, які допомогали боржникам переоформити автомобілі без сплати штрафів

17:35, 3 вересня 2024
Для цього вони вносили в базу дані осіб з помилками, таким чином отримували інформацію про те, що автовласник не має жодних заборгованостей.
У Києві підозрюють адміністраторів сервісних центрів МВС, які допомогали боржникам переоформити автомобілі без сплати штрафів
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У Києві оголошено підозру п’ятьом адміністраторам сервісних центрів МВС, які допомагали боржникам переоформити автомобілі без сплати штрафів. Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Їм повідомлено про підозру у службовому підробленні та несанкціонованих діях з інформацією з реєстрів боржників (ч.1 ст 362, ч. 3 ст 362, ч. 1 ст 366 КК України).

Встановлено, що адміністратори, незважаючи на наявну інформацію в автоматизованій системі «Єдиний реєстр боржників» про притягнення осіб до адміністративної відповідальності та перебування їх в статусі боржників,  допомагали переоформити їх автомобілі на нових власників. Для цього вони вносили в базу дані осіб з помилками, таким чином отримували інформацію про те, що автовласник не має жодних заборгованостей.

На даний час встановлено 36 фактів перереєстрації автомобілів протягом 2022-2023 років на підставі сфальсифікованих реєстраторами даних.

Їм повідомлено про підозру. Досудове розслідування триває. Вирішується питання про обрання запобіжних заходів підозрюваним та відсторонення їх від посад.

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