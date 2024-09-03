Кабмін дозволив Держспецзв'язку закуповувати безпілотники та РЕБ

Держспецзв'язку дозволили здійснювати закупівлі безпілотних систем, боєприпасів до них і засобів радіоелектронної боротьби тактичного рівня.

Фото: armyinform.com.ua

Кабінет міністрів дозволив Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України здійснювати закупівлі безпілотних систем, боєприпасів до них і засобів радіоелектронної боротьби тактичного рівня.

Відповідні зміни внесено на засіданні 3 вересня, повідомив представник Уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Ухвалене рішення вносить зміни до положення про Адміністрацію Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України.

Передбачено, що Адміністрація Держспецзв'язку має право в період воєнного стану здійснювати закупівлі безпілотних систем, засобів радіоелектронної боротьби тактичного рівня, боєприпасів (які використовуються з безпілотними системами) та їхніх складових частин для потреб Держспецзв'язку, Збройних сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, Служби безпеки України, Національної поліції, а також для потреб інших складових сил безпеки і сил оборони.

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