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Кабмін дозволив Держспецзв'язку закуповувати безпілотники та РЕБ

13:41, 3 вересня 2024
Держспецзв'язку дозволили здійснювати закупівлі безпілотних систем, боєприпасів до них і засобів радіоелектронної боротьби тактичного рівня.
Кабмін дозволив Держспецзв'язку закуповувати безпілотники та РЕБ
Фото: armyinform.com.ua
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Кабінет міністрів дозволив Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України здійснювати закупівлі безпілотних систем, боєприпасів до них і засобів радіоелектронної боротьби тактичного рівня.

Відповідні зміни внесено на засіданні 3 вересня, повідомив представник Уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Ухвалене рішення вносить зміни до положення про Адміністрацію Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України.

Передбачено, що Адміністрація Держспецзв'язку має право в період воєнного стану здійснювати закупівлі безпілотних систем, засобів радіоелектронної боротьби тактичного рівня, боєприпасів (які використовуються з безпілотними системами) та їхніх складових частин для потреб Держспецзв'язку, Збройних сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, Служби безпеки України, Національної поліції, а також для потреб інших складових сил безпеки і сил оборони.

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