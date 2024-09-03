Будут охранять морские границы: в ВСУ анонсировали появление новых типов дронов

Командующий Силами беспилотных систем Вадим Сухаревский анонсировал появление новых многофункциональных морских безэкипажных систем.

В Украине появятся многофункциональные морские безэкипажные системы, обеспечивающие наши морские границы. Об этом интервью ArmyInform рассказал командующий Силами беспилотных систем ВСУ Вадим Сухаревский.

"Многофункциональные морские безэкипажные системы – это то, что очень скоро увидит мир, увидит наше государство. Они будут обеспечивать наши морские границы. Это наша цель, и мы к ней уверенно идем", – отметил Сухаревский.

Также он сказал, что наземные роботизированные комплексы связаны с целым рядом вызовов.

"У нас достаточно наукоемкое производство, но мы только на начальном этапе, продолжается разработка институционального полигона, на котором это все тестируется, испытываются тактики и т.д. Наземные системы выполняют много различных действий, кроме того, есть системы дистанционного минирования, эвакуации раненых. Мы смотрим на годы вперед и нас интересует организация системы на долгие годы", - подчеркнул Сухаревский.

По его словам, сегодня благодаря использованию морских систем черноморский флот рф почти сошел с арены, сбежал из Севастополя.

"Это всемирно известный факт, что Украина дала бой на море без флота. Поэтому в этом заслуга как раз и новорожденной тактики, и стратегии действий на море", – сообщил Сухаревский.

Напомним, что Верховная Рада окончательно поддержала утверждение Сил беспилотных систем.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.