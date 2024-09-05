Верховная Рада уволила Дмитрия Кулебу с должности министра иностранных дел

Дмитрий Кулеба занимал должность министра иностранных дел с марта 2020 года.

Верховная Рада 5 сентября поддержала увольнение Дмитрия Кулебы с поста министра иностранных дел.

За соответствующее решение проголосовало 240 народных депутатов.

Как отметили депутаты, Дмитрий Кулеба не явился в зал, чтобы отчитаться за свою работу в должности министра.

Он сам подал заявление об отставке, но не объяснил своего решения. Новым министром должны назначить бывшего посла Украины в Турции Андрея Сибигу.

Дмитрий Кулеба занимал должность министра иностранных дел с марта 2020 года. Он также входил в Совет национальной безопасности и обороны с 13 марта 2020 года.

Ранее сообщалось, что депутаты в последний момент передумали рассматривать отставку главы МИДа Дмитрия Кулебы.

Напомним, Давид Арахамия назвал фамилии новых министров по результатам заседания фракции.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.